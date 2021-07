Wingtech, propriétaire de Nexperia, est soutenu par l’État chinois, selon Dateenna

UKRAINE – 2021/07/05 : Dans cette illustration photo, le logo Newport Wafer Fab (NWF) est visible sur un écran de smartphone avec le logo Nexperia en arrière-plan. (Photo Illustration par Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) SOPA Images | LightRocket | Getty Images

LONDRES – Le propriétaire chinois d’une entreprise néerlandaise de puces électroniques qui souhaite acheter la plus grande usine de puces électroniques du Royaume-Uni est fortement soutenu par le Parti communiste chinois, selon l’analyse des spécialistes chinois du filtrage des investissements, Dateenna. La société chinoise Wingtech Technology – propriétaire de la société néerlandaise Nexperia, qui s’apprête à acquérir Newport Wafer Fab pour 63 millions de livres sterling (87 millions de dollars) – est sous l’influence importante de l’État à travers ses nombreuses couches d’actionnaires, selon Datenn, qui mène des recherches sur les investissements et acquisitions chinois pour les gouvernements. Les couches mènent à la Commission de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État du Conseil des Affaires d’État, qui est une commission spéciale de la République populaire de Chine, ainsi qu’à des fonds d’investissement spécifiques dans les semi-conducteurs gérés par le gouvernement. Près de 30% des actions de Wingtech remontent au gouvernement chinois, a découvert Datenn, qui a partagé les données exclusivement avec CNBC. Les principaux actionnaires de Wingtech ayant des liens avec le gouvernement chinois comprennent Wuxi Guolian Industrial Investment Co. Ltd et Kunming Industrial Development Equity Investment Fund Partnership, qui détiennent respectivement 9,76 % et 5,67 % des actions de Wingtech.

Analyse Dateenna des 10 plus gros actionnaires de Wingtech. Datenna

Wingtech et le gouvernement chinois n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC. Nexperia a refusé de commenter. Wingtech est une entreprise de fabrication cotée à Shanghai qui assemble des smartphones et d’autres appareils électroniques grand public. Cependant, ces dernières années, l’entreprise s’est de plus en plus intéressée aux semi-conducteurs. Avec environ 20 000 employés et une valeur marchande d’environ 18 milliards de dollars, c’est l’une des nombreuses entreprises en Chine à être soutenues par le gouvernement chinois.

Préoccupations concernant la vente d’actifs vitaux

Situé sur un site de 28 acres dans le sud du Pays de Galles, au Royaume-Uni, NWF emploie environ 400 personnes et produit environ 8 000 plaquettes par semaine. Les plaquettes sont de minces morceaux de silicium sur lesquels des motifs de circuits sont imprimés pour construire des puces. Les plaquettes de 200 mm de NWF sont largement utilisées dans l’industrie automobile, qui a été frappé particulièrement durement par la pénurie de puces. Certains législateurs britanniques craignent que l’accord ne voie une rare usine de fabrication de puces avancées au Royaume-Uni remise à la Chine. Alors que la pénurie mondiale de puces fait rage, ces usines sont largement considérées comme des atouts stratégiquement importants pour les pays. Les semi-conducteurs sont de petits morceaux de silicium, une technologie cruciale qui est utilisée pour tout alimenter, des voitures et des avions aux ordinateurs et aux missiles. Tom Tugendhat, chef du groupe de recherche sur la Chine du gouvernement britannique et président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré lundi à CNBC qu’il était très surpris que l’achat ne soit pas examiné en vertu de la loi sur la sécurité nationale et l’investissement, qui a été introduite en avril. « Ayant été en contact avec des partenaires aux États-Unis et dans le monde, je sais que je ne suis pas seul », a-t-il déclaré. « Le secteur de l’industrie des semi-conducteurs relève du champ d’application de la législation, dont le but même est de protéger les entreprises technologiques du pays contre les prises de contrôle étrangères lorsqu’il existe un risque important pour la sécurité économique et nationale », a-t-il déclaré. « Lorsque le Royaume-Uni a signé le communiqué du G7 de Carbis Bay, nous nous sommes engagés à prendre des mesures pour renforcer la résilience économique des chaînes d’approvisionnement mondiales critiques, telles que les semi-conducteurs. Cela semble être un renversement immédiat et très public de cet engagement. » Tugendhat a souligné que le gouvernement « n’a pas encore expliqué pourquoi nous fermons les yeux sur la plus grande fonderie de semi-conducteurs de Grande-Bretagne tombant entre les mains d’une entité d’un pays qui a fait ses preuves dans l’utilisation de la technologie pour créer un effet de levier géopolitique ». Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré lundi à CNBC qu’il ne jugeait pas approprié d’intervenir pour le moment. « Nous continuerons de surveiller la situation de près et n’hésiterons pas à utiliser nos pouvoirs en vertu de l’Enterprise Act si la situation devait changer », a déclaré le porte-parole. L’Enterprise Act a été introduit au Royaume-Uni en 2002 et a apporté des modifications importantes à la loi sur la concurrence du pays en ce qui concerne les fusions. « Nous restons attachés au secteur des semi-conducteurs et au rôle vital qu’il joue dans l’économie britannique », ont-ils ajouté.

Tendance plus large