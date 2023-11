Wingstop quitte Olo pour construire son propre système technologique

Wingstop a investi 50 millions de dollars dans une plateforme technologique exclusive appelée My Wingstop. | Photo : Shutterstock

Wingstop prévoit de cesser d’utiliser la technologie de commande en ligne d’Olo l’année prochaine et de passer à un système interne qu’elle développe depuis trois ans.

Cette décision est un grand pas pour Wingstop et un problème potentiel pour Olo. Les actions du fournisseur technologique étaient en baisse de près de 25 % mardi matin, même si les dirigeants ont déclaré que le départ de Wingstop aurait peu d’impact sur les activités d’Olo.

La chaîne d’ailes de poulet a investi 50 millions de dollars dans ce qu’elle appelle My Wingstop, une plate-forme exclusive qui, selon elle, renforcera son importante activité numérique et permettra une « hyper-personnalisation » pour les clients.

“Nous ne faisons qu’effleurer la surface de la personnalisation, et nous considérons cela comme un élément clé de notre stratégie visant à maintenir la croissance des ventes à magasins comparables”, a déclaré la semaine dernière le PDG Michael Skipworth, selon une transcription du site de services financiers Sentieo/AlphaSense.

Wingstop teste actuellement le système sur certains sites et le présentera à l’échelle de la chaîne au deuxième trimestre 2024.

La nouvelle a été confirmée lundi par Olo, qui a déclaré que Wingstop représentait moins de 3 % de son chiffre d’affaires total et environ 1 800 de ses quelque 78 000 emplacements actifs, soit un peu plus de 2 %.

“Nous ne pensons pas qu’un changement dans cette relation serait important pour notre entreprise”, a déclaré le PDG d’Olo, Noah Glass, aux analystes, selon une transcription de Sentieo/AlphaSense.

Pourtant, la perte d’une marque à croissance rapide et axée sur le numérique est un coup dur pour l’entreprise, qui propose des commandes, des paiements et d’autres services en ligne aux chaînes de restaurants. Olo et Wingstop étaient parfaitement alignés, car tous deux partagent l’objectif de numériser 100 % des transactions. Près de 67 % des commandes de Wingstop provenaient des canaux numériques au troisième trimestre.

Wingstop est également la deuxième chaîne de grande envergure à quitter Olo au profit d’un système interne, après Subway l’année dernière. Lorsqu’on lui a demandé si davantage de clients d’Olo pourraient envisager une transition, Glass a déclaré qu’il n’avait « aucune visibilité » sur ces projets. Mais il a déclaré que Wingstop est une exception parmi les clients d’Olo, notant que depuis son introduction en bourse en 2021, plus de 95 % sont restés fidèles à l’entreprise.

“Bien que nous ayons vu quelques cas de marques choisissant de développer leur propre technologie, nous les considérons comme des valeurs aberrantes », a déclaré Glass. «Beaucoup plus fréquemment, nous voyons des marques migrer de la technologie locale vers Olo.»

Il a fait valoir que Wingstop avait la bonne stratégie – numériser chaque commande – mais la « mauvaise tactique », car la création de logiciels coûte cher. Il a noté que Wingstop avait déjà dépensé 50 millions de dollars pour son système, tandis qu’Olo dépense 90 millions de dollars par an pour maintenir sa technologie auprès de 600 marques.

« Il s’agit d’une étude de cas sur les économies d’échelle d’un [software-as-a-service] plate-forme », a déclaré Glass. « Ce n’est pas une croyance. Ce n’est même pas un jugement. Ce ne sont que des mathématiques.

Wingstop, pour sa part, a déclaré qu’il s’attend à ce que My Wingstop soit « neutre en termes de coûts », les dépenses courantes étant couvertes par les franchisés.

La nouvelle de Wingstop a éclipsé un autre trimestre de croissance du chiffre d’affaires d’Olo. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 22 % sur un an ; son revenu moyen par unité, ou ARPU, a augmenté de 33 % ; et il a ajouté 1 000 nouveaux emplacements nets par rapport au trimestre précédent. En fin de compte, la perte nette s’élève à 11,8 millions de dollars, contre 14,6 millions de dollars il y a un an.

