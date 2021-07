Wingstop prévoit des cuisines fantômes à Manhattan alors que l’entreprise s’appuie sur le numérique

Wingstop a présenté des plans pour étendre sa présence à Manhattan avec des dizaines de nouveaux emplacements sur le point d’ouvrir sur le marché, a déclaré mercredi à CNBC le PDG Charlie Morrison.

Beaucoup de ces emplacements se présenteront sous la forme de cuisines fantômes où l’entreprise s’appuiera sur les commandes numériques et les services de livraison sur le marché très dense. Wingstop cherche à ouvrir 25 sites appartenant à l’entreprise dans l’arrondissement de New York.

« Nous pensons que notre modèle à prédominance numérique fonctionne très bien avec les cuisines fantômes, qui seront probablement la moitié du mélange de celles-ci », a déclaré Morrison lors d’un face-à-face avec Jim Cramer sur « Mad Money ».

Les cuisines fantômes peuvent aller dans des endroits qui ne sont pas orientés vers les consommateurs, y compris au deuxième étage ou au sous-sol d’un immeuble, aidant l’entreprise à capitaliser sur sa stratégie numérique, a-t-il déclaré.

Le numérique est au premier plan de la stratégie de Wingstop, car la société espère « numériser chaque transaction », a déclaré Morrison. La société a indiqué que les ventes numériques représentaient environ 65% de l’activité au deuxième trimestre.

« La clé est que ce sont des cuisines à la disposition des chauffeurs-livreurs via DoorDash, Uber et d’autres, qui peuvent entrer, saisir la nourriture et l’apporter à tout le monde », a-t-il déclaré. « Convient parfaitement aux zones densément peuplées, réduit considérablement le coût en capital. »

Les cuisines fantômes, ou les établissements alimentaires sans service de restauration, ont gagné du terrain alors que la pandémie de Covid a entravé l’industrie de la restauration. Les installations de cuisson ont permis aux entreprises de réduire les coûts associés à la gestion de propriétés plus grandes, en particulier pendant les fermetures qui ont alimenté la demande de livraisons.

Wingstop cherche à tirer parti d’un modèle commercial avec lequel des marques comme The Halal Guys, Dog Haus et Wow Bao ont connu le succès. Les cuisines fantômes pourraient créer un marché mondial de 1 000 milliards de dollars d’ici 2030, selon Euromonitor.

Le premier emplacement à ouvrir dans le cadre du plan d’expansion sera sur la 38e rue à Midtown, selon le site Web de la société. Wingstop possède deux restaurants en activité dans le haut de Manhattan, notamment dans le quartier de Harlem.

Les actions de Wingstop ont chuté de plus de 2% mercredi, bien que la société ait publié des résultats trimestriels avant la cloche qui a battu les estimations de Wall Street.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 74 millions de dollars, en hausse de près de 12% d’une année sur l’autre.

Après avoir clôturé à 166,11 $, l’action de Wingstop est en hausse de 25 % sur l’année.