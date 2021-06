Wingstop lance le restaurant virtuel Thighstop alors que les prix des ailes de poulet augmentent

Avec des ailes de poulet rares et des prix en hausse, Wingstop a déclaré lundi qu’il « piratait » sa propre marque en lançant Thighstop, un restaurant virtuel qui servira des cuisses de poulet croustillantes.

Comme le Wingstop original, les clients peuvent choisir l’une des 11 saveurs et opter pour une cuisse avec ou sans os. La nouvelle marque sera disponible à la livraison ou à emporter dans 1 400 emplacements à l’échelle nationale via DoorDash ou sur Thighstop.com, a indiqué la société.

Les ailes de poulet ont gagné en popularité pendant la pandémie pour les clients en salle et à emporter. Mais les convives sont désormais confrontés à la fois à des hausses de prix et à des approvisionnements restreints. Les retards dans les ports et les pénuries de main-d’œuvre ont entraîné une pénurie de fournitures pour une gamme de produits allant des puces informatiques aux comprimés de chlore.

Le National Chicken Council n’a pas qualifié le resserrement de l’offre de poulet de « pénurie », mais a déclaré à CNBC via un récent e-mail que le nombre de poulets à griller élevés pour la viande avait chuté de 4% au premier trimestre et que les livres produites étaient en baisse de 3% par an. sur l’année. La production a repris en avril, a indiqué le conseil.

Mais depuis la semaine dernière, prix des ailes de poulet étaient de 2,72 $ la livre en moyenne, selon le département américain de l’Agriculture, soit près de 20 cents de plus que la même semaine l’an dernier.