Wingstop abandonne Olo au profit d’une technologie interne de 50 millions de dollars

Brief de plongée :

Wingstop, qui représente 3 % du chiffre d’affaires d’Olo et 1 800 des 78 000 sites utilisant sa technologie, quittera la plate-forme d’Olo pour sa propre technologie lorsque le contrat entre les deux expirera à la fin du premier trimestre de l’exercice 2024, a confirmé Olo lors de son appel aux résultats du troisième trimestre. plus tôt cette semaine.

La semaine dernière, le PDG de Wingstop, Michael Skipworth, a déclaré sur Appel aux résultats du troisième trimestre de Wingstop que la marque « a construit une plate-forme avec la technologie la plus moderne au sein de notre pile technologique » et la déploiera au deuxième trimestre 2024.

Olo a déclaré que cette décision était inhabituelle et qu’elle voyait généralement les marques passer de solutions technologiques internes à sa plate-forme.

Aperçu de la plongée :

Arrêt d’aile a commencé à investir 50 millions de dollars dans sa plateforme il y a trois ans, a déclaré Skipworth. Étant donné qu’Olo a révélé que ses contrats de marque durent généralement trois ans, il est possible Arrêt d’aile a passé tout un cycle contractuel à développer ses produits technologiques en vue de son départ de d’Olo plate-forme.

Le PDG d’Olo, Noah Glass, a déclaré que Wingstop employait « la bonne stratégie dans la mesure où chaque marque devrait se concentrer sur l’atteinte du 100 % numérique, en collectant et en utilisant des données pour augmenter la conversion et la fréquence afin de générer du trafic. Mais nous pensons que ce n’est pas une bonne tactique pour créer un logiciel maison. C’est très cher.

La nouvelle plate-forme de Wingstop, a déclaré Skipworth, sert le double objectif de protéger l’activité numérique de la marque, qui représente désormais 2 milliards de dollars de ventes, et de créer « un niveau accru d’hyper-personnalisation qui, selon nous, améliorera les taux de rétention des conversions et, à terme, augmentera la fréquence. »

Olo n’était au courant d’aucune autre marque prenant des mesures similaires, et Glass a déclaré que l’ampleur de l’investissement de Wingstop dans la technologie interne, par rapport aux 90 millions de dollars dépensés par Olo pour maintenir et améliorer sa plate-forme technologique, est « une étude de cas sur les économies d’échelle de un [software as a service] plate-forme. Ce n’est pas une croyance, ce n’est même pas un jugement, c’est juste des mathématiques. »

“Nous ne retirons aucune marque d’entreprise de notre marché adressable et nous ne serons satisfaits que lorsque 100 % d’entre elles seront des clients d’Olo”, a déclaré Glass.

Sur le plan opérationnel, Skipworth a présenté la solution technologique interne comme une victoire pour les franchisés, car elle fournirait « plus d’informations et plus de visibilité sur l’entreprise au sein des quatre murs des restaurants ».

Selon le document de divulgation de franchise 2023 de Wingstop, les franchisés développant un magasin paient entre 15 581 $ et 23 655 $ pour le point de vente, les logiciels de back-office, le matériel et les articles connexes. Le coût de maintenance de cette technologie et de ses licences s’élève à environ 5 000 à 6 000 dollars par an. Cependant, on ne sait pas exactement quelle part de ces dépenses va à Olo.