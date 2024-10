Wing Ng, candidat pour le district 3 du conseil scolaire du comté de Wake, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs lors de l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The News & Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Aile Ng

District/siège : Conseil scolaire du comté de Wake, district 3

Parti politique : Républicain

Âge au 5 novembre 2024 : 56

Site de la campagne : Wingforwakeschools.com

Profession actuelle : Médecin en réadaptation

Expérience professionnelle : Professeur adjoint de médecine de réadaptation, Albert Einstein College of Medicine, 2001-2003 ; Faculté d’enseignement clinique, Université Stony Brook, 2003-2005 ; Médecin en réadaptation à Raleigh depuis 2005, s’occupant des personnes souffrant de lésions cérébrales et d’accidents vasculaires cérébraux

Éducation: BS de l’Université de Houston ; MD du Baylor College of Medicine, Houston, Texas ; Résidence en médecine physique et en réadaptation, Baylor College of Medicine ; Bourse de recherche sur les lésions cérébrales, Université du Mississippi

Veuillez énumérer toute implication gouvernementale ou civique notable. Membre du Conseil de Caroline du Nord sur les troubles du développement, 2013-2019, vice-président du NCCDD, 2016-2019

Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ?

Ma priorité absolue est d’améliorer les compétences en lecture et en mathématiques de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins d’apprentissage différents. La clé pour y parvenir est de soutenir et de retenir les excellents enseignants dans notre système scolaire.

Quelles stratégies spécifiques promouveriez-vous pour améliorer la réussite scolaire des étudiants du comté de Wake ?

Je soutiens l’amélioration de notre travail en matière d’alphabétisation précoce grâce à une approche fondée sur des preuves comme LETRS et à l’utilisation de programmes de tutorat à haute dose. Je plaiderais en faveur d’une révision approfondie de notre programme de mathématiques et veillerais à ce qu’il réponde aux besoins d’apprentissage de nos élèves. J’élargirais les offres en matière d’enseignement professionnel et technique pour préparer les étudiants qui souhaitent chercher un emploi après l’obtention de leur diplôme.

Comment le comté de Wake devrait-il réagir aux nouvelles règles du titre IX de l’administration Biden concernant les étudiants transgenres ?

Le WCPSS aurait dû retarder les changements apportés à la politique en matière de discrimination, au motif que les nouvelles règles du Titre IX ont été contestées devant les tribunaux de tout le pays et qu’une injonction temporaire est en vigueur dans une grande partie de nos écoles. Les réglementations du Titre IX ont été établies pour protéger les jeunes femmes de la discrimination. Les changements actuels affaiblissent en fait l’intention initiale de protéger les femmes et les exposent à un risque accru de préjudices et de pratiques déloyales.

Pensez-vous que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Les parents comprennent que chaque enfant a un ensemble différent de besoins d’apprentissage. Le programme Opportunity Scholarship offre une solution à ceux qui ont besoin d’une alternative aux écoles publiques mais qui ne peuvent pas se permettre cette option. Le rôle de la commission scolaire WCPSS est de garantir que les écoles publiques offrent la meilleure option à notre communauté.

Que pensez-vous de l’installation de détecteurs d’armes dans chaque école comme mesure de sécurité ?

Je ne suis pas opposé à un système de détection d’armes s’il peut être mis en œuvre de manière pratique et s’il s’inscrit dans une approche multistratégique. Nous ne pouvons pas compter sur cette seule mesure de sécurité. Cela ne ferait que nous donner un faux sentiment de sécurité.

