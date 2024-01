Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 : un événement à la pointe des tendances du secteur

Publicité

Paris, le 18 janvierh2024 –A l’approche de Wine Paris & Vinexpo Paris, décrit comme l’événement international de référence dans le monde du vin, Vinexposium invite la filière des vins et spiritueux à approfondir les enjeux actuels du secteur. Ces défis, allant du changement climatique aux nouvelles exigences des consommateurs, en passant par les conflits géopolitiques et les enjeux économiques et commerciaux, poussent l’ensemble du secteur des vins et spiritueux à explorer des solutions innovantes pour contribuer à sa nécessaire évolution.

Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 se caractérise par une hausse très significative des exposants internationaux (+59% par rapport à 2023), emmenés par l’Italie, le Portugal et l’Espagne, qui représentent 67% des exposants internationaux.

PRINCIPALES TENDANCES À DÉCOUVRIR CHEZ WINE PARIS & VINEXPO PARS

D’éminents experts internationaux débattront et exploreront les questions suivantes à Wine Paris & Vinexpo Paris, qui se tiendront à partir du 12 févrierème à 14ème à Paris Expo Porte de Versailles. La croissance rapide du spectacle signifie également davantage de sessions incluses dans ON! programme cette année.

Malgré un ralentissement de la consommation mondiale de vins et spiritueux, les consommateurs restent intéressés par la découverte de nouveaux horizons, avec l’envie de nourrir leur curiosité avec une grande variété d’appellations, de cépages, de terroirs… Le marché des spiritueux se passionne également pour les liqueurs produites dans tous les pays. latitudes. Le pisco, le mezcal et la tequila profitent de cette curiosité, tandis que le whisky séduit les consommateurs indiens, le rhum le Royaume-Uni et le cognac le Japon.

La croissance du « non/faible »

L’une des tendances les plus marquantes apparues ces dernières années à Wine Paris & Vinexpo Paris est le No/Low Alcohol, contraction des notions d’abstinence (« no alcool ») et de modération (« low Alcohol »), qui séduit un public de plus en plus nombreux. nombre de consommateurs. Si les Millennials et la génération Z jouent un rôle clé dans cette évolution, la tendance s’étend désormais aux tables des restaurants étoilés Michelin et s’étend partout dans le monde. Le marché mondial No/Low a dépassé les 11 milliards de dollars en 2022, avec une augmentation de 7 % en volume sur 10 marchés clés (Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Japon, Espagne, Afrique du Sud, Royaume-Uni, États-Unis et Royaume-Uni). Le volume de boissons non alcoolisées augmentera de 9 % entre 2022 et 2026*

La premiumisation est une tendance active dans le secteur des vins et spiritueux depuis plusieurs années. Les consommateurs post-pandémiques manifestent un intérêt croissant pour les produits haut de gamme, les vins uniques, les spiritueux haut de gamme et les expériences de dégustation exclusives. Cette tendance est alimentée par le désir de qualité, d’authenticité et de différenciation. Les consommateurs sont sélectifs : ils veulent boire moins mais mieux.

Depuis la pandémie, le marché mondial des spiritueux a connu une période de croissance, tirée par la culture des cocktails, la popularité des spiritueux artisanaux et la popularité croissante des boissons prêtes à boire.

DÉFIS CONTINUS ET SOLUTIONS POTENTIELLES

Tous les aspects du secteur sont concernés par ce phénomène. L’industrie du vin et des spiritueux est fortement dépendante des conditions météorologiques et climatiques, et la qualité de la matière première est fortement affectée par ces facteurs. Les risques climatiques peuvent entraîner des changements dans les saisons viticoles. Pour relever ces défis, de nombreux producteurs de vins et de spiritueux mettent en œuvre des stratégies innovantes, comme changer les pratiques viticoles, choisir des cépages plus résistants au changement climatique ou investir dans des technologies de gestion des risques. Le secteur explore également des approches durables pour minimiser son impact sur le climat et préserver les terroirs traditionnels. Cette tendance se retrouve dans le profil des exposants, avec 22 % d’exposants certifiés bio.

Le secteur est étroitement lié aux enjeux géopolitiques, notamment en termes de production, de distribution, de commerce international et de réglementation. Les sanctions économiques imposées par certains pays affectent le commerce des vins et spiritueux au même titre que les différends commerciaux ou les conflits armés. Tous ces facteurs influencent la demande et les habitudes des consommateurs, conduisant à des mouvements nationalistes, voire à des boycotts. Par conséquent, l’industrie doit garder un œil attentif sur les évolutions géopolitiques et s’adapter pour minimiser les risques ou profiter des opportunités qui se présentent.

Durabilité : de la vigne à la bouteille

Le développement durable est un enjeu majeur dans le secteur des boissons alcoolisées. Les consommateurs, les producteurs et les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par l’impact environnemental de leurs activités. De la vigne à l’emballage, le développement durable s’applique à tous. La gestion durable du vignoble passe par la réduction de l’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, la préservation de la biodiversité, la gestion de l’eau et la promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Les consommateurs apprécient cette tendance et achètent de plus en plus de produits durables ; ainsi, les producteurs s’efforcent de réduire l’empreinte carbone de leurs activités en minimisant les émissions de gaz à effet de serre liées à la production, au transport et à la distribution de leurs produits. Face à la pression des consommateurs, de nombreuses entreprises du secteur adoptent des pratiques durables, leur conférant un avantage concurrentiel.

Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 en chiffres

3 948 exposants, dont 69 originaires des États-Unis ou du Canada

exposants, dont 69 originaires des États-Unis ou du Canada 47 pays producteurs représentés

pays producteurs représentés 59% augmentation du nombre d’exposants internationaux (et +8% pour les exposants français)

augmentation du nombre d’exposants internationaux (et pour les exposants français) 40 000 visiteurs professionnels attendus, dont plus de 35% visiteurs internationaux

visiteurs professionnels attendus, dont plus de visiteurs internationaux 122 conférences et masterclasses prévues dans le officiel ON! programme

conférences et masterclasses prévues dans le officiel ON! programme 155 pays en visite

pays en visite Toutes les régions viticoles françaises présentes

35 catégories de spiritueux, no/low, bière et cidre disponibles

catégories de spiritueux, no/low, bière et cidre disponibles +46% plus d’espace pour l’espace Be Spirits

plus d’espace pour l’espace Be Spirits Un programme OFF à Paris avec 200 participants restaurants et bars à cocktails: leoff-paris.com

À propos de WINE PARIS & VINEXPO PARIS

Wine Paris & Vinexpo Paris est le rendez-vous annuel des professionnels du vin et des spiritueux du monde entier. Organisé en février à une période clé de l’année, il vise à offrir un point de convergence pour les acteurs de l’industrie autour d’une gamme de produits complète, pertinente et inclusive qui met en valeur les régions productrices de vins et de spiritueux du monde entier.

À propos de VINEXPOSIUM

Vinexposium offre un point de convergence pour chaque secteur de l’industrie du vin et des spiritueux en concevant une variété de formats d’événements pertinents, tout au long de l’année et à travers le monde. En réunissant exposants et visiteurs lors de près de 10 événements par an, et sa communauté tous les jours de l’année à vinexposium365.comVinexposium est l’allié de l’industrie pour développer sa portée commerciale.

