Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 : Be Spirits continue de gagner du terrain !

29 janvier 2024 – Le 5ème Wine Paris & Vinexpo Paris du 12 au 14 février à Paris Expo Porte de Versailles poursuit sa croissance et s’apprête à doubler à nouveau la présence de Be Spirits. Le hall consacré aux spiritueux, aux boissons non/low, aux bières et aux cidres rassemble des acheteurs et des mixologues du monde entier. Be Spirits proposera également une riche programmation d’événements visant à décrypter les tendances du marché, à présenter les produits les plus innovants et à répondre ensemble aux enjeux business de demain.

BE SPIRITS, UN ÉVÉNEMENT DANS L’ÉVÉNEMENT

Parmi les nouveautés cette année, de nouvelles catégories feront leur entrée chez Be Spirits avec l’arrivée des bières et des cidres.

Boissons sans alcool et peu alcoolisées (pas/peu) doublera en nombre et figurera dans un passionnant Bataille des mixologues.

Le Pavillon de l’Artisanat, espace réservé aux jeunes producteurs, sera divisé en 3 zones : spiritueux, no/low, bières et cidres.

La barre infinie offrira une vitrine aux meilleurs mixologues avec 20 bars à cocktails répartis sur un vaste bar de 40 mètres de long. Trois mixologues invités viendront de toute l’Europe pour créer des boissons de premier ordre : le Old Fashioned à Barcelone, La Drogheria à Turin et The Umbrella Project à Londres.

BE SPIRITS DEVIENT MONDIAL

En 2024, soyez des esprits étend encore plus ses ailes avec 26 pays producteurs exposants, 47% de surface au sol supplémentaire par rapport au salon 2023 et près de 200 exposants dont 54% de nouveaux [Hall 7.1]. Aux côtés des nombreux participants français, le nombre de participants internationaux est en plein essor, avec une augmentation du nombre d’exposants de 92 % cette année.

Parmi les producteurs à découvrir, citons les spiritueux allemands de la distillerie Alfred Schladerer, producteur d’eaux-de-vie de fruits et de spiritueux haut de gamme, distillerie familiale de sixième génération qui pratique la distillation depuis 1844. Parmi les autres pays exposants incontournables, citons le Japon et le Japan Sake. et l’Association des fabricants de Shochu ; le Royaume-Uni avec les spiritueux Lafferty & Sons ; les États-Unis avec Precision Wine ; et le Luxembourg avec Opyos.

Producteurs de whisky européens et américains la participation comprend Cane and Grain International du Royaume-Uni, Midnight Lab. Spirits & Co d’Italie, Gortinore Distillery d’Irlande, Tennessee Distilling des États-Unis, Distillerie Radermacher et Dexowl de Belgique. La France est représentée par la Maison de la Mirabelle (Distillerie de Rozelieures), la Distillerie du Golfe, la Distillerie Castan, la Distillerie Valour+Lemaire, Hawkins Distribution, la Distillerie TOS, la Maison Bache-Gabriels, Les Bienheureux, VIP Wines & Spirits, la Distillerie des Hautes Terres, ARSpirits. , ALB Wine & Spirits, Michel Couvreur Scotch Whiskies, Distillerie Warenghem, Liquoristerie de Provence, Les Eaux de Vie J. et M. Lehmann, Maison Daucourt, Château du Breuil et BCMB Alba-Aikan Whisky.

SOYEZ DES ESPRITS, UN GOÛT DE DÉCOUVERTE

Be Spirits présentera 35 types de spiritueux, boissons non/faibles, bières et cidres : pisco péruvien, cachaça, tequila, umeshu, vermouth, vodka, whisky, malt, mezcal, pastis, prosecco, rhum, rhum infusé, saké, boissons anisées. , apéritifs, Armagnac, bière, eaux-de-vie, Calvados, Calvados infusés, cidre, Cognac, crèmes, eaux-de-vie, gin, liqueurs… offrant une fusion d’innovations et de traditions.

À l’image des tendances du secteur, Be Spirits a également enregistré une augmentation du nombre d’exposants nuls/faibles, avec une hausse de 50 % pour les vins sans alcool qui côtoieront les spiritueux sans alcool, les hard seltzers, les RTD et les tonics. Les entreprises européennes présentes à l’exposition comprennent Entreprises françaises Le Petit Béret, Pierre Chavin, Moderato, Sober Spirits, French Bloom, Ousia, Les Jardins de l’Orbrie/So Jennie, Vins Becat et JNPR Spirits ; pour Belgique, Il y aura Univers Drink, Néobulles et Nona Drinks ; Acala (thé pétillant) pour la Lituanie ; Zénothèque pour Allemagne et Bottega pour Italie.

UN ON! UN PROGRAMME PORTÉ PAR L’INNOVATION ET LA CRÉATIVITÉ

Parmi les masterclasses populaires du hall 5.2 (salle 1), la bataille des sommeliers abordera la question clé du « rôle des boissons sans alcool ». Vinexposium et l’Association Internationale des Sommeliers (ASI) rassembleront Marc Almert, Meilleur Sommelier du Monde 2019 et Dominique Laporte, 2004 Meilleur Sommelier de France, avec Robert Joseph

L’espace Speakeasy offrira une scène sur mesure pour les présentations et dégustations de Be Spirits. Il proposera une approche entreprenante des tendances futures dans le domaine des spiritueux et de la mixologie, avec :

La bataille des mixologues , l’événement phare de Be Spirits, sera de retour avec un sujet particulièrement brûlant : le rôle du vin sans alcool. Pour le deuxième événement du genre, quatre mixologues s’affronteront pour créer la version boissons d’une pâtisserie.

Une série de conférences se concentrera sur la communauté internationale des mixologues et professionnels du bar : « Mixomaniac » et « Shake your Business ».

Le ON! le programme dans la zone Speakeasy comprend également :

Le monde des spiritueux en 2023 et au-delà, par Melita Kiely.

Des boissons pour tous : comment mettre en place une offre inclusive, faible ou sans boissons par Christine Parkinson, Jérôme Cuny, Laura Willoughby et Sébastien Thomas.

No-low : la sobriété peut-elle devenir joyeuse ? Par Antoine Besse et Caroline Noirbuisson.

Comment l’IA bouleverse le monde des bars et des spiritueux de Frédéric Roginska.

Secrets d’un Sobrelier : le savoir-faire des boissons gourmandes sans alcool, de Benoît d’Onofrio.

Un voyage à Renhuai au cœur du baijiu aux saveurs du Moutai, avec Marie Cheong-Thong et Ulric Nijs.

Cours de maître par l’Association japonaise du saké et du shochu.

