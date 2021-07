Windsurfer obtient une coupe de cheveux inspirée de l’avatar ‘Aang’

« Tout a changé lorsque la nation du feu a attaqué » : c’est ainsi que commence l’histoire d’Avatar : The Last Airbender. Mais avant de plonger dans l’univers fictif d’Avatar et son histoire, nous pourrions avoir un « vrai » maître de l’air qui fait partie des Jeux olympiques de cette année. Le véliplanchiste néerlandais Kiran Badlo, qui participe aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, rend hommage au dernier de sa tribu et à l’avatar ‘Aang’ qui est le protagoniste de la populaire série animée. Le regard est une flèche bleu vif pointant vers l’avant rasée dans sa tête inspirée du personnage d’Aang. Dans le spectacle, Aang a le pouvoir de manipuler les éléments, à commencer par le vent, une compétence qui, espère Badloe, se traduira par son temps sur l’eau à Tokyo.

Badloe a posté une photo d’Aang et de sa flèche sur son Instagram, expliquant pourquoi c’était important pour lui. « Cette coupe de cheveux est un hommage au seul et unique vrai maître du vent. L’avatar, le dernier maître de l’air connu pour être vivant. J’espère que l’esprit de ce grand guerrier me donnera le pouvoir de bien naviguer cette semaine et d’utiliser le vent en ma faveur. Un jour, je rêve de devenir moi-même un maître du vent, un vrai maître de l’air. »

Une photo de Badloe est également arrivée sur le subreddit de Reddit pour l’émission.

En tant que vainqueur des trois derniers championnats du monde RS:X, Badloe est l’un des favoris pour remporter l’or cette année, les médailles devant être décernées le samedi 31 juillet. Selon Netherland News Live, Badloe a pris la deuxième place de la cinquième course après avoir remporté la course. quatre dans la classe RS:X. Cela a renforcé sa position de leader au classement. Badloe a quatre points d’avance sur l’Italien Mattia Camboni au classement des Jeux olympiques de Tokyo aujourd’hui. Travail acharné ou chance d’Avatar ? Tu décides.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici