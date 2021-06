Windsor perd la réunion de lundi à cause de la pluie | Nouvelles de course

La réunion de lundi à Windsor a été annulée à la suite d’une inspection à 8 heures du matin.

La directrice de course Sophie Candy rapporte que plus de 60 millimètres de pluie sont tombés sur la piste ces derniers jours et avec de nouvelles prévisions de pluie, la piste ne sera pas prête pour l’action.

Elle a déclaré: « J’ai eu 63 mm de pluie depuis mercredi, dont 54,5 mm en un seul coup vendredi.

« La piste a réussi à rester praticable pendant le week-end, mais il pleut ce matin et devrait continuer le reste de la journée et la piste ne peut tout simplement pas le supporter.

« Nous avons trois jours de course ce week-end, alors j’espère que nous serons prêts pour cela. »