Windsor, Ont., Un garçon transforme une «énigme» en une place au concours national d’orthographe près de Washington, DC

Isaac Brogan dit qu’il écrit souvent les mots qu’il a donnés à l’orthographe d’une main avec son doigt.

L’élève de 5e année de la Maranatha Christian Academy de Windsor, en Ontario, a utilisé la technique plus tôt ce printemps pour remporter le WFCU Credit Union Scripps Regional Spelling Bee.

Le mot gagnant était « énigme ».

Brogan, 11 ans, a survécu à 24 autres élèves du primaire en mars.

Cela lui a valu une place dans le Scripps National Spelling Bee qui aura lieu la semaine prochaine à National Harbor, dans le Maryland, juste à l’extérieur de Washington, DC

REGARDER | Nav Nanwa de CBC met à l’épreuve une championne régionale d’orthographe de 11 ans : Nav Nanwa de CBC met à l’épreuve le champion régional d’orthographe

Sa mère, Paulette, dit que sa famille est fière du dévouement d’Isaac envers l’orthographe et elle espère que cela continuera de porter ses fruits.

Isaac a commencé à lire très jeune, dit-elle, et il continue de lire beaucoup.

« Il adore les mots. Il adore passer du temps à lire », a déclaré Paulette. « Il aime construire des mots. »

« Il apprend les racines, les préfixes et les suffixes et ce qu’ils signifient. Et c’est ainsi qu’il est capable de construire un mot. C’est donc un peu comme un casse-tête pour lui. »

Windsor Matin8:46Abeille d’orthographe

Isaac a parlé avec Windsor Matin hôte Nav Nanwa sur la compétition de la semaine prochaine et ce qui l’a amené là-bas. Isaac a également été interrogé sur trois mots – jalousie, adieu et vinaigrette – qu’il a rapidement et correctement orthographiés.

Voici une partie de leur conversation.

À quel point pensiez-vous que le concours d’orthographe était difficile à Windsor ?

J’ai beaucoup étudié et je me suis souvenu des mots. Mais il n’y a qu’un seul mot, « commerce », dont je n’étais pas sûr… mais heureusement, Dieu m’a aidé. Et il m’a donné le bon choix.

Les gens qui étaient au concours d’orthographe ont remarqué que vous aviez une technique très spéciale pour rester sur la bonne voie lorsque vous épeliez des mots. Que faites-vous de vos mains ?

Lorsque j’épelais le mot, si je voulais juste garder une trace parce que je ne voudrais pas perdre la trace, je l’écrirais simplement sur ma main – écrivais la lettre et la prononçais. C’est juste plus facile pour moi de m’en assurer.

La plupart des orthographes de l’abeille locale étaient plutôt calmes tout le temps. Mais, Isaac, j’ai entendu dire que tu levais les bras, pointant vers le ciel – vraiment dedans. Qu’est-ce qui vous amuse le plus dans l’orthographe ?

Ne pas entendre la cloche et savoir que vous avez un bon mot. Je ne sais pas, c’est un peu comme un concours de talents. C’est juste une sorte de frisson d’épeler un mot pour un concours.

J’étudie quelques heures par jour. -Isaac Brogan

Combien de pratique avez-vous fait pour le National Spelling Bee ?

J’ai un programme appelé SpellPundit. Et parfois, quand nous allons à la bibliothèque, je mets de la musique lo-fi et commence à étudier. Il me montre simplement le mot et divise les mots en listes afin que je puisse parcourir puis passer à la liste suivante, ainsi de suite et ainsi de suite.

J’ai aussi une application sur le téléphone de ma mère qui s’appelle Word Club. Il a été fait par le Scripps Spelling Bee afin que je puisse passer en revue les mots qui figureraient sur les listes qui m’ont été données pour l’abeille régionale. J’étudie quelques heures par jour.

Isaac Brogan et sa mère Paulette disent qu’ils sont tous les deux enthousiasmés par ce qui va arriver la semaine prochaine au Scripps National Spelling Bee près de Washington, DC (Nav Nanwa/CBC)

Qu’attendez-vous le plus de la compétition ?

J’ai hâte d’épeler mes mots.

J’ai aussi hâte de me faire quelques amis et peut-être un correspondant ou deux et de rencontrer de nouvelles personnes.

Dans quelle mesure les jeux de Scrabble sont-ils compétitifs dans la famille Brogan ?

À peu près les seules raisons pour lesquelles je ne gagne pas, c’est à cause de mes parents, parce qu’il est temps d’aller au lit ou quelque chose comme ça.

Quand il s’agit d’être sur cette scène, que pensez-vous que vous allez ressentir ?

Cela va probablement ressembler à l’abeille régionale, mais j’ai vu quelques vidéos de l’abeille nationale et la scène a l’air vraiment cool.

Et puis le prononciateur pour les mots, il a gagné un an et ce serait cool de voir certains des gagnants parce que beaucoup de gagnants y vont.