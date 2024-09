Windsor-Essex dépasse les objectifs provinciaux de vaccination

Le bureau de santé du comté de Windsor-Essex dépasse les objectifs provinciaux en matière de vaccination des enfants contre plusieurs maladies évitables par la vaccination.

En Ontario, la Loi sur l’immunisation des élèves (ISPA) exige que les enfants et les adolescents fréquentant une école primaire ou secondaire soient vaccinés contre les oreillons, la rubéole, la diphtérie, le tétanos, le méningocoque, la varicelle et la polio, ou qu’ils aient un certificat médical, de conscience ou religieux valide. exemption de croyance inscrite au dossier du bureau de santé.

La vaccination est également recommandée contre le virus du papillome humain (VPH) et l’hépatite B.

Dans chaque catégorie de taux de couverture vaccinale pour les vaccins requis et recommandés par l’ISPA, Windsor-Essex dépasse de loin les objectifs provinciaux.

Kristy McBeth, directrice des maladies évitables par la vaccination, affirme que Windsor-Essex a d’excellents taux de couverture.

« Cela continue de s’améliorer d’année en année. C’est une chose à laquelle notre bureau de santé a vraiment donné la priorité après la pandémie, sachant que de nombreux élèves avec des fermetures d’écoles, des jours manqués et des occasions manquées de se faire vacciner », dit-elle. « Nous avons donc donné la priorité à cela juste après la pandémie, et année après année, nous avons constaté une amélioration en termes de couverture, ce qui est une excellente nouvelle pour notre communauté. »

McBeth affirme que même s’ils réussissent très bien dans tous les domaines, ils souhaitent se concentrer sur ceux qui ne sont pas obligatoires, comme le VPH.

« Il existe des preuves très solides qui suggèrent que le vaccin contre le VPH est incroyablement efficace pour réduire, en particulier, toute une liste de cancers plus tard dans la vie, nous voulons donc vraiment voir ces taux de VPH augmenter », dit-elle.

Le VPH est un virus sexuellement transmissible que vous pouvez contracter auprès d’une personne infectée lors d’une activité sexuelle, y compris le sexe oral ou un contact peau à peau intime avec une personne infectée.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des rapports sexuels pour contracter le VPH.

Selon le gouvernement de l’Ontariosans vaccination, 3 Canadiens sexuellement actifs sur 4 seront infectés par le VPH à un moment de leur vie et cela peut causer des maladies potentiellement mortelles, notamment le cancer du col de l’utérus, du pénis, de la tête ou du cou.

McBeth dit que souvent, lorsque les gens pensent aux vaccins pour les enfants d’âge scolaire, ils pensent aux suspensions de ceux qui n’ont pas de dossier à jour.

« C’est en réalité simplement le résultat d’un processus d’application de la loi, et le résultat final est simplement de s’assurer que chaque élève fréquentant les écoles de Windsor-Essex, premièrement, sache ce qu’il devrait avoir pour rester protégé et en sécurité, et deuxièmement, ce à quoi ils ont accès gratuitement », dit-elle. « La suspension est donc le résultat de l’application des règles ; ce n’est pas l’objectif. Il s’agit d’offrir aux gens des vaccins pour rester en sécurité et en bonne santé. »

En vertu de la Loi sur la vaccination des élèves, les bureaux de santé publique doivent tenir et examiner les dossiers de vaccination de chaque élève fréquentant une école en Ontario.

En vertu de la loi, ceux qui ne fournissent pas de dossiers de vaccination à jour s’exposent à une suspension de l’école jusqu’à ce que des dossiers à jour soient fournis.