Vous vous souvenez de la première chanson anglaise que vous avez entendue, enfant? Pour beaucoup d’entre nous qui ont grandi dans les années 90, avec des parents qui avaient le goût de la musique occidentale, il s’agissait peut-être de Born to Run de Bruce Springsteen, ou Another Brick in the Wall de Pink Floyd, ou Hey Jude des Beatles. Mais pour beaucoup, c’est un artiste apparemment inattendu qui nous a donné notre première expérience de la musique occidentale sur nos PC. Cette expérience est venue avec le lancement du pionnier Microsoft Windows XP – un système d’exploitation qui a bien géré nos ordinateurs, bien après que Microsoft est passé à des versions plus récentes. La chanson – Like Humans Do de David Byrne.

Soyez prêt à vous sentir vieux – dans six mois, cela fera 20 ans que Microsoft a annoncé pour la première fois que Like Humans Do de David Byrne figurera en tant que chanson promotionnelle complémentaire à bord de chaque copie de Windows XP. Ce dernier était un grand saut par rapport à l’interface graphique de base et à l’expérience utilisateur que la plupart des PC grand public offraient sur Windows 98. L’objectif derrière la chanson était d’offrir aux utilisateurs un moyen de voir les capacités multimédia de Windows XP, via Windows Media Player. Une section du communiqué de presse de Microsoft, vieux de deux décennies, annonçant l’inclusion de la chanson dit: «(La chanson) sera préchargée dans Windows Media Player pour Windows XP. La chanson sera lue en tant que piste audio numérique, avec pochettes d’album et paroles, la première fois que le lecteur Windows Media Player est utilisé, mettant en valeur l’expérience musicale de haute qualité possible avec Windows Media Player pour Windows XP. »

Aujourd’hui âgé de 69 ans, l’américano-britannique Byrne est un auteur-compositeur-interprète populaire qui est également connu pour sa production musicale, sa réalisation de films et son travail sur la théorie musicale. Mieux connu comme le membre principal du groupe américain Talking Heads, Byrne’s Like Humans Do faisait partie de son album solo, Look Into the Eyeball, sorti en 2001. Alors que Byrne est souvent considéré comme un musicien pionnier de son temps, sa renommée ne le fait pas. transcendent la notoriété de Linkin Park, Green Day, Backstreet Boys et autres, qui ont souvent été parmi les premières expériences de musique occidentale pour beaucoup en Inde.

Comme Humans Do by Byrne, on ne se souviendra peut-être plus de ce fait, et Windows Media Player n’a pas non plus l’estime de fournir l’expérience multimédia «ultime» promise par Windows XP. Cependant, l’inclusion de cette piste a peut-être été un moment notable dans la culture populaire pour de nombreux pays non anglophones, en termes de leur exposition à la musique anglaise grand public. Au fil du temps, les titans de la technologie ont régulièrement collaboré avec des musiciens pour des annonces de produits et des vitrines, mais le charme subtil de la piste anglaise solitaire sur les PC Windows XP est un moment dans le temps largement sous-estimé et perdu.