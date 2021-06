Windows n’est pas une grosse affaire. C’est énorme.

La dernière version de Windows telle que nous la connaissions est sans doute sortie en 2012. J’étais journaliste au Wall Street Journal à l’époque, et ma vie professionnelle cette année-là a été dominée par le dévoilement de Windows 8 – y compris l’anticipation, la stratégie autour de elle, et sa réception éventuelle.

Mes collègues et moi écrivons beaucoup sur les inconvénients de l’impact de la technologie sur notre cerveau, nos villes et le monde, mais je ne veux pas non plus oublier le wow.

Mais plus que cela, un lancement de Windows passant d’une grande chose à quelque chose qu’un rédacteur technique professionnel n’a pas vu venir reflète ce que la technologie est devenue. Ce n’est plus strictement le nouvel objet brillant qui sort d’une boîte de temps en temps. La technologie est partout autour de nous tout le temps, et c’est parfaitement normal.

Ce changement pour Windows faisait partie d’une transformation remarquable chez Microsoft. L’obsession de l’entreprise pour Windows menaçait de reléguer Microsoft à l’inutilité de la technologie. Puis Microsoft a embauché un nouveau directeur général en 2014, et du coup, Windows n’était plus le cœur battant de l’entreprise. Cela montre à quel point les institutions peuvent changer.

Je me souviens du sentiment de magie la première fois que j’ai tapé sur l’application Uber et qu’une voiture est apparue à ma porte. Lors de mes dernières grandes vacances prépandémiques, j’ai décidé de changer mes plans de voyage sur un coup de tête et j’ai réservé une chambre dans un bed and breakfast tout en me tenant au bord d’un sentier de randonnée dans le nord de l’Angleterre. De plus, comme beaucoup d’entre vous, je travaille à domicile depuis mars 2020, et cela aurait été beaucoup plus difficile au moment de la sortie de Windows 8.

Nous obtenons une nouvelle version de Windows et Netflix tout le temps. Nous prenons beaucoup de ces choses pour acquis et c’est compréhensible. Mais cela vaut la peine de s’arrêter parfois pour apprécier l’émerveillement.

Avant de partir…

Une censure de courte durée qui laisse présager une lutte pour la liberté d’Internet : Un groupe d’activistes en exil qui prônent de plus grandes libertés démocratiques à Hong Kong a vu son site Web temporairement supprimé par une société israélienne qui l’héberge après une demande de la police de Hong Kong. Mon collègue Paul Mozur écrit que l’incident démontre que la police utilise sa nouvelle autorité légale large sur le discours en ligne pour essayer de faire taire la dissidence à Hong Kong et au loin.

Quelle est la langue la plus « laide » en Inde ? Google a craché une réponse définitive à cette requête de recherche, et les gens n’en étaient pas contents. L’entreprise s’est excusée mais l’épisode met en évidence les pièges des boîtes de faits de Google, qui livrent parfois des erreurs ou des opinions farfelues, rapportent mes collègues Mike Ives et Paul Mozur.

Les jeunes sont obsédés par les claviers ? Une application de clavier a été n ° 1 sur l’App Store, car les jeunes l’utilisent pour copier et coller du spam à leurs amis. Gizmodo a un explication cohérente. Aussi, je viens d’apprendre que certains des jeunes aiment personnaliser et créer leurs propres claviers mécaniques. Les enfants vont bien.

Bisous à ça

Voici quatre ouistitis pygmées grignotant des pois. (Celui à l’extrême gauche est le mangeur le plus salissant et est donc le meilleur.)

