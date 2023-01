Windows met fin à la prise en charge de Windows 7, Windows 8.1 obtient également la hache

Il y a plus de dix ans, Microsoft a annoncé Windows 7 et il s’agit de l’une des révisions les plus populaires du système d’exploitation. En fait, beaucoup ont ignoré Windows 8 et 8.1 et sont passés directement à Windows 10. Ceux qui sont restés doivent savoir qu’aujourd’hui marque la fin de la route pour Windows 7 et Windows 8.1.

En janvier 2020, Windows 7 a cessé de recevoir des mises à jour de fonctionnalités et Microsoft a proposé une assistance de sécurité étendue de 3 ans moyennant des frais supplémentaires. Cela était crucial pour de nombreuses entreprises qui ne pouvaient pas effectuer une transition facile vers le nouveau système d’exploitation. Mais aujourd’hui, Microsoft supprime les mises à jour de sécurité et laisse aux utilisateurs le choix de mettre à niveau ou de continuer à utiliser Windows 7 avec une sécurité éventuellement compromise.

Selon des données tierces, Windows 7 alimente environ 10 % des PC dans le monde, tandis que Windows 8.1 est sur beaucoup moins d’ordinateurs. C’est peut-être pour cette raison que Microsoft met fin à la prise en charge de Windows 8.1 et n’étendra pas la prise en charge de la sécurité comme il l’a fait avec Windows 7.

