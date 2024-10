Windows Community Toolkit 8.1 met à jour les dépendances pour la prise en charge de .NET 8

Microsoft a publié la version 8.1 de la boîte à outils de la communauté Windows en août 2024. La nouvelle version comporte des dépendances mises à jour, la prise en charge de .NET 8, deux nouveaux contrôles et plusieurs modifications apportées aux contrôles et assistants existants.

Le Boîte à outils de la communauté Windows (WCT) est un ensemble de contrôles et de bibliothèques qui aident les développeurs Windows en fournissant des fonctionnalités supplémentaires que la plate-forme sous-jacente n’offre pas encore. Historiquement, les fonctionnalités fournies par la boîte à outils ont été progressivement intégrées à la plateforme de développement Windows elle-même.

Le Windows Community Toolkit ne doit pas être confondu avec le Boîte à outils communautaire .NET (NCT)qui contient les fonctionnalités communes de WCT qui ne sont liées à aucune plate-forme d’interface utilisateur sous-jacente.

Il n’y a pas de changements majeurs dans la version 8.1. Les plus importantes sont les dépendances mises à jour et les anciennes redirections de packages NuGet.

Les dépendances du toolkit sont désormais mises à jour vers les dernières versions, SDK d’application Windows 1.5 et Plateforme Uno 5.2. La version cible minimale de Windows passe à la version 22621. Cette décision permet aux consommateurs WCT de cibler les fonctionnalités .NET 8 dans leurs applications.

Lorsque WCT 8.0 a été publié l’année dernière, les espaces de noms ont été rationalisés pour supprimer les redondances. Dans la version 8.1, il existe des redirections de package NuGet pour pointer le code ciblant la version 7.x de la boîte à outils vers les espaces de noms équivalents dans la version 8.x. Par exemple, Microsoft.Toolkit.Uwp.UI.Controls.Primitives va maintenant rediriger vers CommunityToolkit.Uwp.Controls.Primitives .

Au-delà des nouvelles dépendances et des redirections de packages, la version mise à jour contient plusieurs nouvelles fonctionnalités. Les plus marquants sont les Sélecteur de couleurs et le Bouton Sélecteur de Couleurs contrôles. Ils étaient auparavant disponibles dans WCT 7.x et sont maintenant à nouveau portés avec l’apparence de Fluent WinUI et plusieurs corrections de bugs.

Un autre contrôle porté à partir de la version 7.x est le Barre de commandes à onglets. Il a également été mis à jour avec de nouveaux styles WinUI et un bug concernant le changement de couleur d’accent a été corrigé dans cette nouvelle version.

Les correctifs mineurs de la version 8.1 incluent la création aides à l’aperçu de la caméra fonctionne avec le SDK Windows Apps, prise en charge des pinceaux personnalisés pour agir comme superpositions pour ImageCropper contrôle et de nouvelles options d’espacement pour Panneau Dock contrôle.

Le processus de migration pour les utilisateurs de l’ancienne version 7.X du WCT implique la mise à jour du TargetFramework propriété dans le .csproj et le profil de publication pour pointer vers la nouvelle version du SDK Windows.

Microsoft recommande aux développeurs de vérifier et de contribuer au Laboratoires de la boîte à outils de la communauté Windowsun référentiel pour les fonctionnalités préliminaires et expérimentales qui ne sont pas assez stables pour le référentiel principal WCT. Pourtant, la question de plusieurs contrôles supprimés lors du passage de la version 7 à la version 8 de la boîte à outils est une source de frustration pour les développeurs du WCT.

La version 8.1.240821 a été pré-publiée le 6 juin 2024 et mise en disponibilité générale le 22 août 2024. Le code source de la boîte à outils est disponible sur GitHub.