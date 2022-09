Un propriétaire de CHIPPY qui a célébré la mort de la reine avec du champagne en criant “Lizard Liz est mort” a vu ses vitres brisées.

Jaki Pickett, qui dirige Jaki’s Fish and Chip Shop à Muir of Ord, Highlands, a publié une vidéo d’elle-même sur la page Facebook de la boutique en train de faire éclater une bouteille.

La friterie de Jaki Pickett a été vandalisée après avoir publié une vidéo célébrant la mort de la reine Crédit : © JASPERIMAGE.COM

Des images la montrent tenant un tableau noir sur lequel on peut lire “Lizard Liz Dead and London Bridge is Falled”.

Le gérant de la friterie a été fustigé sur les réseaux sociaux et le message a maintenant été supprimé.

Des flics ont été appelés après que le magasin ait été ciblé par des habitants en colère qui auraient poussé les fenêtres.

Des coquilles d’œufs écrasées pouvaient être vues sur le sol tandis que du ketchup était éclaboussé sur un banc.

L’adhésion de Mme Pickett à la Fédération nationale des friteuses de poisson a également été révoquée.

Dans un communiqué, le NFFF a déclaré: “Le NFFF a été informé des publications sur les réseaux sociaux faites par l’un de nos membres qui sont de très mauvais goût et complètement contraires à toutes les valeurs chères à notre organisation et à notre industrie.

“Nous en avons discuté en tant que conseil d’administration et avons pris la décision de révoquer l’adhésion de ce propriétaire d’entreprise et nous lui écrirons et lui demanderons de retirer toute association du NFFF de son entreprise, de ses réseaux sociaux et de ses sites Web.”

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “Peu après 20h30 le jeudi 8 septembre, des agents se sont rendus dans une entreprise du quartier de Seaforth Road à Muir of Ord à la suite d’un rapport faisant état d’une grande foule rassemblée dans la région.

“Les agents sont restés sur les lieux pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes et le groupe s’est ensuite dispersé pacifiquement.

“Aucune autre action de la police n’a été nécessaire.”

Jaki a posté une vidéo célébrant la mort de la reine

Sa chippie a été vandalisée hier soir 1 crédit

Les œufs ont été jetés à la fenêtre 1 crédit