Windows 11 révélé dans des captures d’écran divulguées

Microsoft a fixé une date paire pour le 24 juin et introduira très probablement l’itération nette de Windows, soi-disant appelée Windows 11. Et nous avons déjà un assez bon aperçu de ce à quoi ressembleront les principaux changements dans l’interface utilisateur, grâce aux captures d’écran divulguées. en ligne.





Captures d’écran de Windows 11

La première chose à remarquer est le menu Démarrer centré et les icônes de la barre des tâches, qui ressemblent à macOS d’Apple. Il existe également un paramètre qui déplace le menu Démarrer et les icônes vers la gauche où ils ont toujours été si vous n’aimez pas vraiment le changement.

voici un premier aperçu de Windows 11. Il y a un nouveau menu Démarrer, des coins arrondis, un nouveau son de démarrage, et plus encore https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI – Tom Warren (@tomwarren) 15 juin 2021

Le menu Démarrer volant fait son apparition et nous avons vu cette solution dans l’itération Windows 10X. En fait, de nombreux choix de conception se sont traduits de Windows 10X inédit à Windows 11. Les soi-disant Live Tiles sont remplacés par des icônes transparentes plus simplistes.

En plus de ces icônes, le menu Démarrer a été généralement simplifié et contient également des applications épinglées, des fichiers récents et un accès plus rapide aux boutons de redémarrage et d’arrêt. Les captures d’écran suggèrent également des menus contextuels nouvellement conçus avec des coins arrondis. Même le menu Démarrer a des coins arrondis.

Une nouvelle fonctionnalité de capture est également en préparation, comme vous pouvez le voir dans le court clip ci-dessous.

Malgré la fuite substantielle, nous sommes presque sûrs qu’il y a beaucoup plus que cela, nous devrons donc attendre l’événement de Microsoft pour en savoir plus.

Source 1 (en chinois) • Source 2