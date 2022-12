Windows 11 obtient un nouvel indicateur d’état VPN

Microsoft offre aux observateurs de Windows un aperçu de son dernier avantage en matière de confidentialité. Les utilisateurs de réseaux privés virtuels recevront désormais une nouvelle icône d’indicateur pratique dans leur barre d’état système pour les aider garder un œil sur leur connexion VPN en un coup d’œil. La nouvelle icône, qui fait partie de Windows 11 Insider Preview Build, fournira un repère visuel aux utilisateurs lors de la navigation, leur permettant de savoir si leur profil VPN Windows est entièrement connecté et de changer les couleurs si ce n’est pas le cas.

Lire la suite: Meilleur VPN pour Windows 2022

“Nous avons ajouté un statut VPN visible dans la barre d’état système lorsque vous êtes connecté à un profil VPN reconnu. L’icône VPN, un petit bouclier, sera superposée dans la couleur d’accent de votre système sur la connexion réseau active”, a déclaré Microsoft dans un article de blog lundi. .

Microsoft



Le nouvel indicateur d’état VPN fait partie d’une poignée de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour les utilisateurs de Windows 11, y compris de nouveaux styles de recherche dans la barre des tâches, a déclaré la société.

Vous n’avez pas besoin de configurer un profil VPN dans un système d’exploitation Windows pour utiliser un VPN. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser le client de bureau autonome de votre fournisseur VPN. Pour la plupart des utilisateurs occasionnels, cet itinéraire a tendance à être plus facile et plus efficace. Cependant, il existe plusieurs cas où une configuration personnalisée est nécessaire pour un VPN, par exemple si votre système d’exploitation inclut également un profil d’entreprise distinct ou si la configuration de la sécurité de votre ordinateur de bureau inclut des contrôles de connectivité Internet.

Comment configurer un profil VPN sur Windows 11

Si vous utilisez toujours Windows 10, vous n’aurez peut-être pas accès aux derniers avantages de l’indicateur d’état, mais un VPN peut toujours vous offrir une meilleure protection de la confidentialité lors de la navigation. Et la création d’un profil de client VPN pour une expérience plus fluide au sein de votre système d’exploitation est toujours un processus relativement simple sur Windows 10 et Windows 11.

Voici comment en configurer un sur votre machine.

1. Sur votre bureau, faites un clic droit sur le Bouton Start et sélectionnez Réglages dans le menu qui s’affiche.

2. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cliquez sur Réseau & Internet puis sélectionnez VPN dans la liste des options de connexion sur le côté droit de l’écran.

3. Cliquez sur Ajouter une connexion VPN.

Crumpe



4. Cela vous amènera à un écran de configuration. En dessous de Fournisseur VPNcliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’option qui dit Windows (intégré).

5. Dans le Nom de la connexion champ, tapez le nom que vous souhaitez donner à cette connexion particulière. Essayez d’en créer une que vous reconnaîtrez facilement comme une connexion VPN. Si, par exemple, vous utilisez ExpressVPN et que vous souhaitez que cette connexion soit celle que vous utilisez pour vous connecter à un serveur de New York, nommez la connexion quelque chose comme “ExpressVPN, serveur de New York”.

6. Dans le Nom ou adresse du serveur , tapez l’adresse réelle du serveur auquel vous vous connectez. Votre service VPN sera en mesure de fournir ces informations. Généralement, cela ressemblera à une URL de site Web, avec une chaîne alphanumérique de cinq ou six caractères suivie du nom du service VPN que vous utilisez.

sept. Dans le Type de VPN déroulant, il vous sera demandé de choisir un protocole, alors sélectionnez celui que vous utilisez avec votre application VPN.

8. Dans le Type d’informations de connexion menu déroulant, choisissez la façon dont vous allez vous connecter à votre nouvelle connexion VPN. Différents fournisseurs VPN ont différentes méthodes préférées, vous pouvez donc vérifier auprès de votre fournisseur VPN pour en être sûr. Mais pour la plupart des VPN privés disponibles dans le commerce, vous sélectionnerez Nom d’utilisateur et mot de passe.

9. Clique le sauvegarder bouton. Vous avez maintenant créé votre profil VPN, il ne vous reste plus qu’à vous y connecter.

dix. Retournez à votre Réseau & Internet page des paramètres, puis sélectionnez VPN à partir des options sur le côté droit de l’écran comme vous l’avez fait auparavant. Votre connexion VPN nouvellement créée apparaîtra dans la liste (dans notre exemple, vous verrez “ExpressVPN, serveur New York”). Sélectionnez-le et cliquez Relier.

Microsoft Guide d’assistance VPN propose également des étapes supplémentaires si vous vous retrouvez bloqué lors de la configuration. Pour plus de détails sur les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un profil VPN configuré manuellement plutôt que du client de bureau d’un fournisseur VPN, consultez notre présentation complète.

Lire la suite: Vous voulez utiliser un VPN dans Windows 10 ? Voici la meilleure façon de le configurer.