Windows 11 introduira enfin des paramètres multi-écrans avancés

Windows 10 existe depuis un certain temps, mais peu a été fait pour améliorer l’expérience multi-écrans pour les utilisateurs. Et utiliser plus d’un moniteur en 2021 n’est pas rare non plus. Un nombre croissant d’utilisateurs ont demandé à Microsoft de faire quelque chose à ce sujet dans le Feedback Hub et nous pouvons enfin voir la société faire des efforts.

Dans la version divulguée de Windows 11, il existe une option qui permet au système d’exploitation de se souvenir de chaque emplacement de fenêtre en fonction de la connexion du moniteur. Cela signifie que si vous laissez un tas de fenêtres ouvertes sur les deux moniteurs, une fois que vous reconnectez un écran ou lorsque vous réveillez le PC. Cela devrait potentiellement résoudre le problème du déplacement de fenêtres ou d’onglets aléatoires ou de l’entassement de toutes les applications ouvertes sur l’un des moniteurs.

De plus, une fois que vous avez déconnecté l’un de vos moniteurs, au lieu de déplacer le programme vers le moniteur encore branché, le système d’exploitation réduira l’application dans la barre d’état.

