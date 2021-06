Windows 11 fixé pour une date de sortie d’octobre 2021

Lors de l’événement Windows 11 du 24 juin, Microsoft a annoncé que son nouveau système d’exploitation serait déployé sur les appareils compatibles « ce jour férié ». Une date plus précise n’a pas été révélée, mais rassembler les preuves du lancement rend une sortie en octobre 2020 très probable.

Si vous avez regardé le stream la semaine dernière, vous vous êtes probablement concentré sur les nouvelles fonctionnalités et sur ce que Panos et l’équipe avaient à dire. Cependant, il y avait des œufs de Pâques là-dedans que quelques téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqués.

Tout d’abord, regardez de plus près la capture d’écran officielle du bureau Windows 11 ci-dessus. Dans la barre de notification, vous verrez un message Teams de Stevie Bathiche de Microsoft. On y lit : « Bonne chance aujourd’hui, Panos ! Hâte de monter jusqu’à 11… j’ai hâte d’être en octobre ! ».

Bathiche est un ingénieur qui travaille sur des PC Surface, il y a donc une chance que cette date fasse référence au nouveau matériel Microsoft, mais la plupart des gens qui regardent ne le savent pas. L’implication claire ici est que Windows 11 arrivera sur le marché en octobre, et nous n’avons vu aucune preuve du contraire.

En fait, les images suivantes suggèrent une date de sortie plus précise. L’image ci-dessous montre la date de l’appareil comme étant le 20 octobre 2021, avec une « Présentation » d’une heure prévue dans le calendrier.





Image : Microsoft



Encore une fois, cela pourrait se produire lorsque nous verrons le lancement de la Surface Pro 8, mais il est probable que Microsoft vise octobre pour les versions matérielles et logicielles.

En effet, les preuves de cette date sont moins concluantes ; une image marketing distincte de Windows 11 indique que l’heure de l’appareil est le 6 octobre. Néanmoins, les deux sont un mercredi, le même jour de la semaine où Windows 10 est arrivé sur le marché en juillet 2015.

Windows 11 sera-t-il une version échelonnée ?

C’est peu probable. Microsoft a limité la disponibilité des mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 afin de gérer la demande, mais nous n’imaginons pas que ce soit le cas pour Windows 11.

En règle générale, de toutes nouvelles versions de Windows sont disponibles pour tous les appareils compatibles à la même date. Pour Windows 10, c’était le 29 juillet 2015. Pour Windows 11, ce n’était peut-être que le 20 octobre 2021.

Quand sortiront les premiers appareils Windows 11 ?

À en juger par l’histoire récente de Microsoft et les indices ci-dessus, nous nous attendons à ce que le nouveau matériel Surface soit à peu près au même moment où Windows 11 arrive sur le marché. La Surface Pro 8 est l’appareil le plus probable que nous verrons, mais une Surface Go 3 et une Surface Pro X de troisième génération sont toujours possibles. Un suivi du Surface Laptop 4 d’avril n’est pas prévu, mais un nouveau bureau Surface Studio sera sûrement lancé bientôt. Le modèle de deuxième génération est toujours vendu sur le site Web de Microsoft, mais c’est 7eLe processeur Intel -gen ne sera pas pris en charge par Windows 11.

Une fois que le nouveau système d’exploitation est officiellement disponible, recherchez de nombreuses autres entreprises qui lancent leurs propres PC Windows 11. Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung figuraient dans la bande-annonce de Microsoft, mais presque tous les appareils Windows 2021 auront probablement un successeur Windows 11 en 2022.

