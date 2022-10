Windows 11 est-il livré avec Microsoft Office ?

Windows 11 est le dernier système d’exploitation de bureau de Microsoft. Il est sorti pour la première fois en octobre 2021, plus de six ans après les débuts de Windows 10.

Cependant, Windows 11 a une apparence très différente de son prédécesseur, avec un nouveau menu Démarrer, diverses applications repensées et une barre des tâches simplifiée. Outre la sécurité et le multitâche, la productivité est l’un des principaux objectifs de Windows 11.

Pour vous aider à rester productif, vous pouvez vous tourner vers les applications Office populaires de Microsoft – Word, Excel et PowerPoint ont résisté à l’épreuve du temps. Bien qu’ils soient disponibles sur d’autres plates-formes, la plupart des gens les considèrent comme des applications que vous trouverez sur Windows.

Mais cela signifie-t-il que les applications Office (ou Microsoft 365, comme elles seront bientôt connues) sont préinstallées lorsque vous mettez à jour vers Windows 11 ou achetez un appareil exécutant le nouveau système d’exploitation. La réponse courte est non, mais explorons plus en détail.

Est-ce que Windows 11 est livré avec Microsoft Office ?

Non. La mise à niveau est gratuite sur tous les appareils Windows 10 compatibles, mais cela ne signifie pas que vous obtiendrez également des applications Office. Microsoft vend toujours les versions de bureau complètes séparément, soit via un achat autonome unique, soit via un abonnement Microsoft 365.

Cependant, cela ne signifie pas que vous devez payer pour l’accès. Les versions Web les plus basiques sont gratuites pour tous ceux qui possèdent un compte Microsoft, tandis que vous pouvez obtenir les versions complètes sans payer si vous suivez des études à temps plein. Il vaut également la peine de vérifier si l’entreprise pour laquelle vous travaillez paie déjà.

Comment obtenir le nouveau Microsoft Office sur Windows 11

Le 28 juin, Microsoft a annoncé que sa suite Office bénéficierait d’un nouveau design simplifié pour compléter la mise à niveau de Windows 11. La société présente également une version 64 bits native d’Office pour les appareils basés sur ARM, comme sa propre Surface Pro X.

Microsoft affirme que les applications Office de la version Windows 11 offrent une “expérience PC simple et transparente” dans toutes ses applications, qui sont basées sur le langage de conception Fluent.

Les mises à niveau incluent un mode sombre qui correspond au thème du système, une intégration plus approfondie avec Teams via la barre des tâches et un ensemble étendu de fonctionnalités d’accessibilité. La sûreté et la sécurité sont mentionnées comme une priorité absolue, en particulier pour les applications que les étudiants et les enfants sont susceptibles d’utiliser.

Microsoft 365 est également intégré dans le nouveau menu Démarrer, avec la section “Recommandé” s’appuyant sur les fichiers récents stockés à la fois localement et via OneDrive.

Bien que l’Office mis à niveau ait été conçu avec Windows 11 à l’esprit, il est également disponible pour les utilisateurs de Windows 10.

