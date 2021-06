Windows 11 devrait arriver le 20 octobre

Microsoft a dévoilé Windows 11 la semaine dernière, mais il a seulement dit que le système d’exploitation arriverait « ce jour férié », ce qui n’était pas trop précis.

Mais un examen plus approfondi de quelques images de Windows 11 indique fortement qu’octobre, le mois où Microsoft déploiera le système d’exploitation.

La capture d’écran ci-dessous montre un message Microsoft Teams de Stevie Bathiche de l’équipe Surface au responsable de Windows et des appareils de Microsoft, Panos Panay, disant « Je ne peux pas attendre octobre! ».

Et le matériel promotionnel officiel de Microsoft sur le site Web de Windows 11 indique la date du 20 octobre dans la barre des tâches.

Même Walmart semble savoir quelque chose que nous ne savons pas, car il a répertorié un « Mise à niveau gratuite vers Windows en octobre 2021 » et « Le plan de déploiement de la mise à niveau est en cours de finalisation et devrait commencer fin 2021 et se poursuivre en 2022 » sur certains des ordinateurs portables qu’il vend.

La source