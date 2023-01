Windows 11 : comment utiliser les meilleures fonctionnalités multitâches

Windows 11 a été largement développé pendant la pandémie, il n’est donc pas surprenant que le multitâche soit l’un de ses principaux atouts.

Des millions de personnes sont passées au travail à domicile du jour au lendemain en 2020, s’appuyant souvent sur de petits écrans d’ordinateur portable plutôt que sur leurs ordinateurs de bureau habituels au bureau. Même dans le modèle de travail hybride actuel que de nombreuses entreprises ont adopté, les utilisateurs ont besoin d’un système d’exploitation capable de gérer plusieurs applications à la fois, où qu’ils se trouvent.

Pour la plupart, Windows 11 offre cela. Il existe d’excellentes fonctionnalités multitâches disponibles, mais il n’est pas toujours clair quand et comment vous devriez les utiliser. Dans cet article, nous passerons en revue tout ce que vous devez savoir sur les quatre plus utiles.

Affichage des tâches

La vue des tâches a été introduite dans Windows 10, mais elle reste un moyen utile de séparer différents projets (ou informations professionnelles et personnelles) les uns des autres. Toute application ouverte est spécifique à un « bureau » particulier, elle n’apparaît donc pas si vous en ouvrez une nouvelle.

Pour commencer, cliquez simplement sur l’icône Affichage des tâches dans la barre des tâches. Il ressemble à un rectangle au-dessus d’un autre et se situe généralement entre la barre de recherche et le chat Teams. Vous pouvez également utiliser le raccourci Windows Key + Tab.

Vous devriez alors être présenté avec un écran qui ressemble à ci-dessous. Cliquez sur l’icône + intitulée “Nouveau bureau” pour en créer un deuxième, puis cliquez simplement pour commencer à l’utiliser.

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la vue des tâches, vous pouvez également faire glisser les bureaux pour les réorganiser, ou cliquer avec le bouton droit sur chacun pour renommer ou modifier l’arrière-plan.

La vue des tâches fournit également un aperçu de toutes les applications que vous avez ouvertes. C’est un moyen facile de trouver quelque chose de spécifique ou d’en fermer rapidement quelques-uns.

Dispositions instantanées

Snap Layouts est l’une des fonctionnalités les plus discutées de Windows 11, et pour cause. Il facilite la configuration et la personnalisation de tout multitâche sur écran partagé.

Pour commencer, ouvrez n’importe quelle application que vous souhaitez voir dans la mise en page et survolez l’icône de réduction (maximisez si elle n’est pas en plein écran). Vous serez présenté avec quatre options, allant de deux à quatre fenêtres ouvertes.

Cliquez sur l’emplacement de votre choix et la fenêtre se mettra en place. Vous serez ensuite invité à ajouter toutes les applications ouvertes dans les positions restantes. Si l’application que vous souhaitez ajouter n’a pas encore été ouverte, lancez-la simplement comme d’habitude et utilisez le même processus de survol pour la mettre en place.

Anyron Copeman / Fonderie

Vous aurez maintenant un “Snap Group” qui peut être utilisé indépendamment de toute autre application. Survolez simplement l’une des applications de la mise en page et vous devriez voir un groupe apparaître.

Anyron Copeman / Fonderie

FantaisieZones

Snap Layouts est génial, mais il n’y a que quatre options parmi lesquelles choisir. Vous pouvez ajuster la taille de chaque fenêtre, mais c’est à peu près tout.

Entrez FancyZones, l’un des outils PowerToys optionnels de Microsoft. Comme son nom l’indique, ceux-ci sont conçus pour les utilisateurs expérimentés, mais n’importe qui peut l’installer et utiliser les options multitâches supplémentaires.

Pour commencer, téléchargez et installez Microsoft PowerToys à partir du Microsoft Store. Ouvrez l’application, puis cliquez sur les trois barres dans le coin supérieur gauche et sélectionnez “FancyZones”. Assurez-vous que la bascule est en position marche.

Maintenant, cliquez sur “Lancer l’éditeur de mise en page”. Chacun des cinq principaux préréglages peut être personnalisé (via l’icône du stylo) en fonction du nombre de zones, de la distance de surbrillance (quantité d’espace entre les zones avant qu’elles ne s’emboîtent) et de l’espace autour des zones dans la plupart des cas. Il y a aussi la possibilité de créer quelque chose de complètement unique.

Il est maintenant temps de commencer à utiliser votre mise en page préférée :

Réduisez ou fermez toutes les fenêtres ouvertes pour ne voir que le bureau

Ouvrez une fenêtre que vous souhaitez ajouter à la mise en page

Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser la fenêtre (en utilisant la barre de titre en haut) jusqu’à ce que vous voyiez la mise en page que vous avez choisie

Déposez-le dans l’une des zones en surbrillance et il s’enclenchera en place

Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les autres fenêtres. Une fois terminé, vous devriez voir quelque chose qui ressemble à la capture d’écran ci-dessous

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la section FancyZones de l’application PowerToys Settings, vous avez le choix entre de nombreuses autres options de personnalisation. Cela vaut la peine d’en essayer quelques-uns et de voir ce qui fonctionne pour vous.

Anyron Copeman / Fonderie

Gardez le même arrangement après le redémarrage

Si vous avez plusieurs écrans, il existe probablement une disposition spécifique des applications qui vous convient. Plutôt que de le configurer manuellement à chaque redémarrage de votre appareil, Windows 11 peut s’en souvenir.

Dirigez-vous simplement vers Paramètres> Système> Affichage> Affichages multiples et cochez la case à côté de “Mémoriser les emplacements des fenêtres en fonction de la connexion du moniteur”.

Anyron Copeman / Fonderie

