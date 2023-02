Windows 11 : comment télécharger sur un PC non pris en charge

Windows 11 est sorti en 2021 et tous les appareils éligibles se verront offrir une mise à niveau gratuite à partir de Windows 10.

Mais que faire si votre appareil n’est pas compatible ? Microsoft a mis à jour la configuration matérielle requise pour Windows 11, ce qui signifie que de nombreux PC plus anciens ne sont pas pris en charge. Si vous ne savez pas si cela s’applique à votre ordinateur, consultez notre article dédié : Mon PC fonctionnera-t-il sous Windows 11 ?

Cependant, même si c’est une mauvaise nouvelle, vous pourrez peut-être toujours installer Windows 11. L’absence d’un processeur avec TPM 2.0 est souvent le plus gros problème, mais une solution de contournement est disponible. Une méthode très similaire fonctionne également si vous n’avez pas de démarrage sécurisé ou au moins 4 Go de RAM disponibles.

Notez simplement que cela n’est pas officiellement pris en charge par Microsoft, vous procédez donc à vos risques et périls. Vous devrez également supporter des rappels ennuyeux indiquant que vous disposez d’un matériel non pris en charge, tel que détails dans Paramètres et bientôt (selon Windows Latest) un filigrane permanent sur le bureau.

Cependant, si tout fonctionnait bien jusqu’à présent, il est peu probable que cela change. Si vous ne voulez vraiment pas continuer à utiliser Windows 10, voici comment effectuer une mise à niveau manuelle vers Windows 11.

Comment obtenir Windows 11 sur un PC non pris en charge

Cette méthode implique la configuration d’un environnement de type laboratoire et vous devrez apporter des modifications au registre. Si ce n’est pas quelque chose avec lequel vous êtes à l’aise, cela vaut la peine d’acheter un appareil compatible avec Windows 11 ou de continuer à utiliser Windows 10 jusqu’à ce qu’il atteigne la fin du support en octobre 2025.

Mais si vous êtes heureux de continuer, voici ce que vous devez savoir. Microsoft autorisera les fabricants d’appareils à désactiver l’exigence TPM sur leur version de Windows 11 – vous ferez la même chose ici :

Rendez-vous sur la page de téléchargement officielle de Windows 11 pour obtenir le nouveau système d’exploitation maintenant – vous avez le choix entre trois options Suivez le guide étape par étape S’il ne répond pas à la configuration matérielle requise, vous verrez un message disant “Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11” À partir de cet écran, appuyez sur Maj + F10 pour ouvrir la fenêtre d’invite de commande Tapez ‘regedit’ et appuyez sur Entrée L’éditeur de registre Windows va maintenant s’ouvrir. Dans la barre d’adresse, tapez ‘HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup’ et appuyez sur Entrée Vous devriez maintenant voir une touche “Configuration”. Faites un clic droit dessus et choisissez Nouveau> Clé Vous serez maintenant invité à lui donner un nom. Choisissez ‘LabConfig’ et appuyez sur Entrée Cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle clé que vous avez créée et choisissez Nouveau> Valeur DWORD (32 bits) Donnez-lui le nom ‘BypassTPMCheck’ et définissez ses données sur 1

Suivez le même processus pour ‘BypassRAMCheck’ et ‘BypassSecureBootCheck’, avec la même valeur de 1

Fermez cette fenêtre en utilisant le X rouge dans le coin supérieur droit Fermez la fenêtre d’invite de commande en tapant “exit” et en appuyant sur Entrée Vous serez maintenant de retour au message “Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11”. Cliquez sur le bouton de retour dans le coin supérieur gauche Vous devriez maintenant pouvoir terminer l’installation normalement

Il convient de noter que suivre ces étapes peut affecter les performances ou la stabilité de Windows 11. Procédez avec prudence et essayez-le sur un appareil autre que votre PC principal si possible.

Est-il sûr d’installer Windows 11 sur un appareil non pris en charge ?

Pas entièrement. Les exigences matérielles de Windows 11 concernent principalement la sécurité, même si beaucoup de gens pensent qu’elles sont trop strictes. L’utilisation d’un système d’exploitation qui n’est pas conçu pour fonctionner sans puce TPM ou Secure Boot est un risque, bien que vous soyez susceptible de vous en sortir si votre appareil répond à la plupart des exigences.

Plus le matériel est ancien, plus il devient risqué. Dans toutes les situations, nous vous recommandons d’installer sur un ordinateur portable ou un PC qui n’est pas votre appareil principal. Si cela est inévitable, sauvegardez d’abord complètement votre appareil pour vous assurer de ne rien perdre.

