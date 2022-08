Windows 11 apporte des mises à jour pour les joueurs Android

Microsoft a déployé un nouveau Windows 11 pour les initiés, et le package comprenait également une nouvelle version du sous-système Windows pour Android. Il est fortement axé sur les performances de jeu mobile, car le journal des modifications a révélé la compatibilité des manettes de jeu, des manettes de jeu et de certains gestes plus courants avec les smartphones et les tablettes.

Quoi de neuf: Nouvelle suite de shims disponible pour basculer dans l’application Windows Subsystem for Android Settings qui permet de meilleures expériences dans plusieurs applications

Compatibilité pour les jeux avec joysticks (mappés sur WASD)

Compatibilité pour la manette de jeu dans les jeux

Compatibilité pour viser dans les jeux avec les touches fléchées

Compatibilité pour glisser dans les jeux avec les touches fléchées

Améliorations du défilement

Améliorations de la mise en réseau

La taille minimale de la fenêtre Android est par défaut de 220 dp

Boîte de dialogue améliorée lorsqu’un VPN non pris en charge est détecté

Nouvelle bascule pour afficher/enregistrer les données de diagnostic dans l’application Paramètres du sous-système Windows pour Android

Mises à jour de sécurité

Correctifs de fiabilité généraux, y compris des améliorations des tailles de diagnostic

Améliorations graphiques

La mise à jour (version 2206.40000.15.0) est disponible uniquement pour les testeurs aux États-Unis. La plate-forme Subsystem for Android permet l’émulation d’applications mobiles sans avoir besoin de logiciels tiers. Il peut être téléchargé à partir du Microsoft Store sur n’importe quel appareil Windows 11, mais jusqu’à présent, les titres n’étaient jouables qu’avec le support tactile.

La nouvelle mise à jour permettra aux testeurs d’avoir un plus large éventail de gestes et de fonctions à leur disposition, et une fois que tout sera corrigé et peaufiné, nous aurons tous la possibilité de jouer à des jeux mobiles sans avoir à nous affaler avec le téléphone.

