Windows 11 : à quoi s’attendre

Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., prend la parole lors de l’événement Appareils Windows 10 à New York le 6 octobre 2015. Microsoft Corp. a présenté son tout premier ordinateur portable, trois téléphones Lumia et une tablette Surface Pro 4, le premier indication de la stratégie matérielle remaniée de l’entreprise trois mois après avoir annoncé qu’elle réduirait ses projets de fabrication de ses propres smartphones. John Taggart | Bloomberg | Getty Images

Le mois dernier, le chef de Microsoft, Satya Nadella, a taquiné « l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie », et jeudi, la société prévoit de la présenter au public. Rafraîchir le système d’exploitation vieux de 35 ans peut entraîner une croissance supplémentaire des revenus de la deuxième entreprise publique la plus précieuse au monde, derrière Apple. Au fil du temps, le nouveau Windows sera probablement largement adopté alors que des millions de consommateurs et d’employés de bureau effectueront la mise à niveau à partir de Windows 10, le meilleur système d’exploitation pour PC. Au cours des derniers jours, les premiers utilisateurs ont pu donner aux gens une idée de ce qui allait arriver, grâce à une fuite d’une version de nouvelle génération de Windows qui est apparue en ligne la semaine dernière. Le système d’exploitation semblait faire partie d’une première version incomplète, selon une personne proche du dossier. La version divulguée contient une variété de changements, dont beaucoup pourraient être décrits par Microsoft lors de son événement virtuel jeudi. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre :

Changement de design

Si la prochaine version de Windows ressemble à la version divulguée, alors elle empruntera des éléments du Windows 10X mis en veille, qui avait été conçu à l’origine pour fonctionner sur des PC à double écran, pour un système d’exploitation qui s’appelait Windows 11. Tout comme Windows 10X a placé le bouton Démarrer et les icônes des programmes ouverts au centre de la barre des tâches en bas de l’écran au lieu du côté gauche, Windows 11 le fait également. La version intègre une nouvelle icône Windows avec quatre carrés de taille égale, contrairement à l’icône utilisée pour Windows 8 et Windows 10 avec des volets de fenêtre qui s’élargissent de gauche à droite. Les fenêtres d’application individuelles conservent des coins arrondis, un peu comme ceux de MacOS d’Apple, au lieu des coins pointus de Windows 10. Les animations que les gens voient lors de l’ouverture et de la fermeture des fenêtres ont changé, et le menu Démarrer affiche les applications et les fichiers d’une manière similaire à l’approche Windows 10X. Les sons pour les notifications et autres événements ont également été repensés.

Fonctionnalités modernes

La version divulguée est venue avec quelques nouvelles façons pour les utilisateurs de personnaliser leurs PC. En appuyant sur de nouveaux boutons, les fenêtres d’application pourraient s’adapter aux configurations prédéfinies à l’écran. Et l’application Paramètres incluse une option pour permettre au système d’exploitation de « se souvenir des emplacements des fenêtres en fonction de la connexion au moniteur ». Cela pourrait atténuer un problème que les gens ont rencontré avec Windows qui ne restitue pas les applications à leur configuration précédente lorsque les gens utilisaient plusieurs écrans avec leurs ordinateurs. Ordinateurs avec écrans tactiles exposé un nouveau décor appelé Wake on Touch – vraisemblablement un équivalent Windows de la fonctionnalité sur certains appareils mobiles qui permet aux utilisateurs d’allumer rapidement l’écran en appuyant plusieurs fois sur l’écran.

Un boost de performances

Certaines des personnes qui ont installé la version divulguée de Windows 11 ont effectué des tests et ont constaté que le système d’exploitation offrait des performances plus rapides que la dernière version de Windows 10, qui elle-même a été annoncé comme étant « rapide et familier » lors de sa sortie en 2015. La nouvelle version a donné de meilleurs résultats que Windows 10 dans diverses comparaisons sur un PC Samsung exécutant une puce Intel « Lakefield », selon un rapport de Matériel chaud.

Un magasin relooké

Nadella a déclaré le mois dernier que la mise à jour de Windows profiterait aux développeurs. L’App Store de Microsoft est un endroit où les développeurs peuvent exposer leurs applications aux utilisateurs finaux dans Windows. L’entreprise déjà a déclaré en avril qu’il réduirait le pourcentage des revenus qu’il se réserve des achats sur l’App Store, et Windows 11 pourrait s’appuyer sur cela. Microsoft a pris des mesures pour permettre aux développeurs d’utiliser des systèmes de commerce tiers pour les applications qu’ils souhaitent répertorier dans le Store, et la société souhaite faire de la place aux applications Win32 classiques dans le Store sans nécessiter de modifications logicielles, Windows Central signalé en avril.

Surprises