Windows 11 22H2 Home et Pro a atteint la fin de la maintenance

Microsoft a rappelé aujourd’hui aux clients que plusieurs éditions de Windows 11 22H2 et 21H2 ont atteint leur fin de maintenance.

Cette annonce s’applique aux éditions Windows 11 22H2 Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations et SE publiées le 20 septembre 2022. Un an après les éditions Home et Pro, les éditions Windows 11 21H2 Enterprise, Education et IoT Enterprise ont également atteint la fin de service..

« La mise à jour de sécurité d’octobre 2024 est la dernière mise à jour disponible pour ces éditions. À partir d’aujourd’hui, les appareils exécutant ces éditions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et d’aperçu contenant des protections contre les dernières menaces de sécurité », a déclaré Microsoft.

« Pour vous aider à rester protégé et productif, Windows Update lancera automatiquement une mise à jour des fonctionnalités pour les appareils Windows 11 Home et Pro qui ne sont pas gérés par les services informatiques lorsque ceux-ci approchent de la fin de leur maintenance. »

Cependantselon Redmond, vous pouvez toujours choisir un moment qui vous convient en dehors des heures d’activité pour que l’appareil redémarre et termine la mise à jour.

Vous pouvez également trouver des détails sur les dates de fin de service d’autres versions de Windows en utilisant le Politique de cycle de vie outil de recherche ou sur le FAQ sur le cycle de vie Windows page.

Microsoft offre également à ses clients un liste de tous les produits qui atteindra la fin du support ou sera retiré dans les mois à venir.

Déploiement de la mise à jour Windows 11 2024

Windows 11, version 24H2 (la mise à jour Windows 11 2024) a commencé à être déployé plus tôt ce mois-ci en tant que remplacement complet du système d’exploitation sur les appareils éligibles exécutant Windows 11 22H2 et 23H2.

Les clients qui souhaitent être parmi les premiers à obtenir la dernière mise à jour des fonctionnalités doivent accéder à Paramètres > Windows Update et activer l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ».

« Si la mise à jour est disponible pour votre appareil, elle sera téléchargée et installée automatiquement. Vous serez invité à redémarrer votre appareil une fois l’installation terminée », indique la société. dit sur le tableau de bord de santé de la version Windows.

« Pour les appareils PC Copilot+, de nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles pour la communauté Windows Insider, avec un déploiement progressif sur certains appareils et marchés. Notez que la disponibilité peut différer basé sur les différentes plates-formes silicium.

Il est également important de noter que Redmond a ajouté plusieurs sauvegardes Windows 11 24H2 pour les appareils dotés de logiciels et de pilotes incompatibles.

La société bloque les mises à niveau de Windows 24H2 sur les systèmes dotés de pilotes audio Intel Smart Sound Technology (SST) incompatibles, provoquant des problèmes d’écran bleu de la mort (BSOD).

D’autres blocages de compatibilité empêchent la mise à jour Windows 11 2024 d’être proposée sur les systèmes exécutant le jeu Asphalt 8 (Airborne) et l’application Easy Anti-Cheat, ainsi que sur les appareils équipés de certains capteurs d’empreintes digitales avec un micrologiciel incompatible (ID 52796844), l’application Safe Exam Browser (ID 49562592) et les applications de personnalisation de papier peint (ID 52754008).