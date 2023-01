Windows 11 : 12 fonctionnalités cachées qui valent la peine d’être utilisées

Si vous avez suivi le lancement de Windows 11 en 2021 ou avez récemment commencé à utiliser le dernier système d’exploitation de Microsoft, vous serez familiarisé avec ses principales fonctionnalités.

Un menu Démarrer et une barre des tâches repensés, une nouvelle fonctionnalité multitâche et la prise en charge des applications Android sont parmi les plus connus, mais il y en a beaucoup plus que vous ne connaissez peut-être pas.

Dans cet article, nous allons passer en revue 12 des meilleures fonctionnalités de Windows 11 qui ne sont ni évidentes ni faciles à trouver. Certains sont profondément enfouis dans les paramètres, tandis que d’autres ne sont qu’à quelques clics. Plusieurs sont également disponibles dans Windows 10, mais vous ne les avez peut-être pas utilisés là-bas non plus.

Historique du presse-papiers

Copier et coller est quelque chose que beaucoup d’entre nous font tous les jours, mais il n’est pas nécessaire de se limiter à une chose à la fois. La fonction d’historique du Presse-papiers de Windows 11 vous permet d’accéder à tout ce que vous avez récemment copié en un seul endroit, y compris le texte et les images, mais elle doit d’abord être activée :

Dirigez-vous vers Paramètres> Système> Presse-papiers

Assurez-vous que la bascule à côté de “Historique du presse-papiers” est activée

Maintenant, utilisez simplement le raccourci Windows Key + V à tout moment pour ouvrir l’historique du Presse-papiers, puis cliquez sur n’importe quel élément récemment copié pour le coller dans votre nouvel emplacement.

Anyron Copeman / Fonderie

Vous pouvez passer au niveau supérieur en activant “Partager sur plusieurs appareils”, qui vous permet d’accéder à tous les éléments copiés depuis tous vos appareils Windows 10 ou 11 :

Retournez dans Paramètres> Système> Presse-papiers

À côté de “Synchroniser sur vos appareils”, activez la bascule ou cliquez sur “Commencer”. Dans ce dernier cas, vous serez invité à vérifier l’e-mail lié à votre compte Microsoft

Une fois activé, cliquez sur le menu déroulant à côté de la bascule et choisissez la synchronisation automatique (tout ce que vous copiez est partagé) ou la synchronisation manuelle (vous choisissez un texte spécifique à partager)

Anyron Copeman / Fonderie

Séances de mise au point

Saviez-vous que Windows 11 peut vous aider à rester concentré sur vos tâches ? La fonction de sessions Focus active Ne pas déranger et masque les applications clignotantes de la barre des tâches pour réduire les distractions.

La personnalisation est disponible dans Paramètres > Système > Focus, mais il est plus facile de démarrer une session via l’application Horloge. Les sessions de mise au point sont l’écran que vous verrez dès l’ouverture de l’application, avec des options pour spécifier la durée, les pauses et un objectif quotidien. Il existe également une intégration avec l’application Microsoft To-Do et Spotify pour la musique.

Anyron Copeman / Fonderie

Ne pas déranger désactive toutes les notifications par défaut, mais vous pouvez définir des “notifications prioritaires” pour qu’elles soient toujours livrées via Paramètres> Système> Notifications.

Anyron Copeman / Fonderie

Raccourcis clavier de la barre des tâches

Vous avez probablement épinglé des applications à la barre des tâches pour faciliter leur accès. Pourquoi ne pas rendre le processus encore plus rapide ?

Pour toutes les fenêtres que vous avez ouvertes, Windows Key + 1 ouvre la première, Windows Key + 2 ouvre la seconde et ainsi de suite. Mais si vous n’avez rien déjà ouvert, les mêmes raccourcis ouvriront les applications épinglées dans la position correspondante de gauche à droite.

Il convient de noter que cela ne s’applique qu’aux applications que vous avez épinglées manuellement. Il n’ouvrira pas le panneau Widgets, le menu Démarrer, la barre de recherche, la vue des tâches ou le chat Microsoft Teams.

Historique du fichier

L’historique des fichiers a été introduit sur Windows 8 pour permettre la sauvegarde automatique de fichiers et de dossiers spécifiques, à condition que vous ayez toujours un périphérique de stockage USB connecté.

L’option a été supprimée de l’application Paramètres dans Windows 11, mais elle est toujours disponible :

Recherchez “Panneau de configuration” et sélectionnez l’application appropriée pour l’ouvrir

Sous “Système et sécurité”, cliquez sur “Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers avec l’historique des fichiers”

Anyron Copeman / Fonderie

Choisissez l’endroit où vous souhaitez que les fichiers soient sauvegardés si vous en avez la possibilité, puis cliquez sur “Activer”

Anyron Copeman / Fonderie

Il convient de noter que l’avertissement BitLocker ci-dessus n’apparaîtra que si vous avez Windows 11 Pro. Il n’est pas disponible sur Windows 11 Home, il peut donc être ignoré en toute sécurité ici.

Saisie vocale

La technologie voix-texte existe depuis un certain temps, mais saviez-vous qu’il existe une version intégrée à Windows 11 ? Il est généralement précis et fonctionne partout où vous pourrez taper, bien que vous deviez rester connecté à Internet.

Pour commencer, utilisez simplement le raccourci Windows Key + H et cliquez sur l’icône du microphone si l’enregistrement ne démarre pas automatiquement. Arrêtez à tout moment en cliquant à nouveau sur l’icône du microphone. Il a été utilisé pour taper cette phrase, et aucune modification n’a été nécessaire.

Anyron Copeman / Fonderie

Sous-titres en direct

Live Captions est une excellente fonctionnalité d’accessibilité qui fournit une transcription textuelle en temps réel de tout fichier audio ou vidéo que vous lisez. Ce n’est pas parfait, mais vous obtenez généralement l’essentiel de ce qui se dit.

Pour commencer, recherchez simplement les “légendes en direct” et ouvrez l’application correspondante ou utilisez le raccourci Windows Key + Ctrl + L. Acceptez les termes et conditions et cliquez sur “Télécharger” si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant. Une fois que vous voyez le message “Prêt à sous-titrer”, dirigez-vous vers l’audio et commencez à le lire.

Anyron Copeman / Fonderie

Veilleuse

Comme la plupart des smartphones et des tablettes, Windows 11 dispose d’une veilleuse intégrée, qui déplace votre écran vers des tons plus chauds pour vous aider à dormir.

Pour l’allumer, allez dans Paramètres > Système > Affichage > Veilleuse et cliquez sur « Allumer maintenant ». Mais vous préférerez peut-être définir un horaire – soit des heures spécifiques, soit du coucher au lever du soleil (si la localisation est activée).

Anyron Copeman / Fonderie

À partir du même écran, vous trouverez également la possibilité de choisir la puissance de la veilleuse.

Taux de rafraîchissement dynamique

Si votre écran peut produire à un taux de rafraîchissement plus élevé que le 60 Hz par défaut, il vaut la peine de vérifier s’il peut s’ajuster dynamiquement en fonction de ce que vous faites. Cela signifie que vous obtenez la douceur et la fluidité supplémentaires d’un écran 90 Hz ou 120 Hz sans un tel impact sur la durée de vie de la batterie.

Pour vérifier, accédez à Paramètres > Système > Affichage > Affichage avancé et choisissez votre affichage dans le menu déroulant à côté de « Sélectionnez un affichage pour afficher ou modifier ses paramètres ».

Ensuite, le menu déroulant à côté de “Choisir un taux de rafraîchissement” et voyez quelles options sont disponibles. Vous pouvez n’en avoir qu’un ou plusieurs, mais le mode ‘Dynamique’ est celui qui s’ajustera automatiquement.

Anyron Copeman / Fonderie

Enregistrement d’écran

Microsoft a son propre outil d’enregistrement d’écran préinstallé sur Windows 11, mais vous ne pourrez peut-être pas le trouver. Il est intégré à la Xbox Game Bar, mais offre toutes les fonctionnalités que vous attendez.

Pour commencer à l’utiliser, accédez à l’application ou à la page que vous souhaitez enregistrer, puis utilisez le raccourci Windows Key + G. Cliquez sur l’icône “Capturer” (elle ressemble à une petite webcam) pour commencer l’enregistrement, puis sur l’icône du microphone à tout moment pour commencer à parler.

Anyron Copeman / Fonderie

Tous les fichiers sont enregistrés dans Explorateur de fichiers > Vidéos > Captures par défaut, mais cela peut être modifié via Paramètres > Jeux > Captures.

Anyron Copeman / Fonderie

Agiter pour minimiser

Si vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes à la fois, secouer la barre de titre de l’une peut être utilisé pour minimiser toutes les autres. Mais la fonctionnalité n’est pas activée par défaut.

Pour l’activer, accédez à Paramètres> Système> Multitâche et activez la bascule à côté de “Secouement de la fenêtre de la barre de titre”.

Anyron Copeman / Fonderie

Horodatage dans le Bloc-notes

Le bloc-notes préinstallé n’est pas l’application de prise de notes la plus avancée, mais il peut être utile de noter rapidement des choses. Une fonctionnalité intéressante est un raccourci pour ajouter la date et l’heure actuelles à tout moment.

Appuyez simplement sur F5 sur votre clavier et il apparaîtra comme ci-dessous. Vous pouvez également l’ajouter via Édition > Heure/Date si vous préférez.

Anyron Copeman / Fonderie

Outil de dépannage du matériel et des périphériques

Microsoft utilise toujours des dépanneurs pour résoudre les problèmes de Windows 11, mais l’ancien “Matériel et périphériques” a été supprimé des paramètres. Heureusement, il existe toujours un moyen d’y accéder :

Dans la barre de recherche de la barre des tâches, tapez “Invite de commandes”, puis choisissez “Exécuter en tant qu’administrateur” suivi de “Oui”.

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la fenêtre qui apparaît, tapez ‘msdt.exe -id DeviceDiagnostic’ et appuyez sur Entrée

L’outil de dépannage du matériel et des périphériques apparaît maintenant. Cliquez sur “Suivant” pour commencer, puis suivez les instructions

Anyron Copeman / Fonderie

