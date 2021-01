Microsoft travaille officiellement sur Windows 10X depuis plus de 15 mois. Le spin-off de Windows 10 a été annoncé en octobre 2019, aux côtés du premier appareil à double écran sur lequel il fonctionnerait – le Surface Neo.

La date de sortie initiale fin 2020 semblait très éloignée à l’époque, mais la pandémie de coronavirus qui a suivi a retardé le développement du système d’exploitation. Cela a également conduit Microsoft à envisager d’autres facteurs de forme, la société ayant annoncé en mai dernier qu’elle passerait d’abord aux écrans simples.

Alors que les premiers ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 10X devraient sortir ce printemps, un développeur a exploré comment le logiciel pourrait fonctionner sur un smartphone. Utilisateur Twitter Gustav Monce a réussi à faire fonctionner une première version de Windows 10X sur le Lumia 950 XL 2015 de Microsoft.

Cet appareil utilisait à l’origine Windows 10 Mobile, un système d’exploitation qui a depuis longtemps été abandonné. Les résultats de Monce sont extrêmement encourageants, Windows 10X offrant des fonctionnalités presque complètes et se sentant optimisé pour le petit écran.

J’ai pu prendre deux photos, on dirait que l’interface utilisateur est très adaptable à cette résolution. Aussi personnellement, je pense que ça a l’air charmant. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj – Gustave Monce (@ gus33000)

20 janvier 2021

Trois vidéos suivantes montrent de nombreuses opérations de base en cours d’exécution sans trop de problèmes. Les bugs sont inévitables avec ce type de projet, mais ils semblent relativement rares et espacés:

Bien que je ne vous recommande pas d’essayer cela à la maison sans connaissances spécialisées, cela soulève une question intéressante sur ce que sera l’avenir de Windows 10X. Pourrait-il jamais arriver aux smartphones à titre officiel?

La sortie du Surface Duo sous Android a été la plus grande indication à ce jour que Microsoft n’a pas l’intention immédiate de créer son propre logiciel de téléphone. La disparition rapide de Windows Phone aura naturellement laissé l’entreprise réticente à recommencer avec le mobile, mais ce serait une excellente nouvelle pour les consommateurs.

Le duopole d’Android et d’iOS domine les téléphones depuis plus d’une décennie, des estimations récentes suggérant qu’ils fonctionnent sur environ 99,4% de tous les combinés. Ajouter un troisième acteur majeur dans le mix donnerait aux gens une véritable variété à la fois en termes de matériel et de logiciel.

Cela permettrait également à Microsoft de renforcer son écosystème, la société s’appuyant actuellement sur un partenariat avec Samsung pour que les téléphones s’intègrent pleinement à Windows. Le Surface Duo va encore plus loin, mais les ventes de l’appareil à double écran de Microsoft ne représentent qu’une infime partie du marché mondial des smartphones.

Windows 10X sur les smartphones semble encore long, mais je suis juste heureux que Microsoft expérimente des alternatives à l’expérience éprouvée et fiable sur Windows 10. Une destination immédiate plus probable pour Windows 10X est le 2-en-1, et d’autres développeurs ont réussi à faire fonctionner le logiciel sur la Surface Pro 7:

Envie d’en savoir plus? Consultez notre guide complet de Windows 10X.