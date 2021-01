Microsoft prévoit un «rajeunissement visuel radical du système d’exploitation Windows» – c’est ce que suggère un article récent. Selon la liste des emplois de Microsoft, la société recherche un ingénieur logiciel dans l’équipe des expériences utilisateur Windows Core qui travaillerait sur les plates-formes Surface et avec d’autres développeurs OEM pour améliorer l’interface Windows pour les consommateurs réguliers. Des rumeurs passées indiquent également que la société modifierait visuellement le menu Démarrer, le centre d’action, la barre des tâches et les applications Windows avec la mise à jour Windows 10 21H2 « Sun Valley ». La nouvelle version devrait être déployée en octobre de cette année.

Selon The Verge, Microsoft a modifié sa description de poste après que plusieurs passionnés de Windows aient repéré la mise à jour à venir. Avant les changements, le message sur le site Web de Microsoft disait: «Dans cette équipe, vous travaillerez avec notre plate-forme clé, Surface et nos partenaires OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel radical des expériences Windows pour signaler à nos clients que Windows est RETOUR et assurez-vous que Windows est considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système d’exploitation pour les clients. «

Depuis très longtemps, Microsoft aurait apporté des modifications visuelles à son interface Windows alors que la société continue d’étendre ses ordinateurs portables et tablettes Surface. La société basée à Redmond, aux États-Unis, apporterait en outre de nouvelles icônes et un panneau de paramètres amélioré, plus convivial pour les appareils tactiles. Microsoft supprime également la page désuète du Panneau de configuration avec de nouvelles mises à jour de Windows 10 qui ne fonctionnent pas efficacement avec les nouveaux appareils Surface. Comme l’indique la description du poste, il peut apporter une interface plus conviviale, car Windows 10 a longtemps été critiqué pour sa conception axée sur l’entreprise.

Pendant ce temps, Windows Latest affirme que Microsoft publierait la version préliminaire de la mise à jour Windows 10 21H2 (Sun Valley) le mois prochain. Après sa phase habituelle de développement et de test, les builds Insider devraient être la dernière étape des tests avant d’atteindre le public.