Windows 10 est prêt pour sa plus grande mise à jour depuis son lancement

Les projets de Microsoft de réorganiser Windows 10 font l’objet de rumeurs depuis octobre dernier, mais nous avons très peu entendu parler de la société elle-même.

Le directeur des produits Panos Panay a taquiné l’idée de la «prochaine génération de Windows» lors de la conférence des développeurs Ignite de Microsoft en mars, suggérant que des changements globaux étaient à l’horizon. Cependant, cela peut avoir inclus Windows 10X, un projet qui a depuis été officiellement annulé.

Pourtant, le PDG Satya Nadella a continué sur le ton optimiste de Microsoft Build 2021, un autre événement axé sur les développeurs. Dans un discours officiel pour lancer la conférence de trois jours, Nadella a révélé que «l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie» est en route «bientôt».

C’est une affirmation audacieuse à faire, d’autant plus qu’il fait probablement référence à la mise à jour 21H2 « Sun Valley ». De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont fait l’objet de rumeurs jusqu’à présent, mais aucune ne pourrait justifier une toute nouvelle ère pour Windows 10.

Cependant, gÉtant donné que les mises à jour précédentes ont apporté très peu de changements notables, même les modifications apportées par Sun Valley pourraient être considérées comme importantes.





Image: Microsoft



Passons en revue quelques-uns des principaux.

La mise à jour 21H2 verra Windows 10 adopter le nouveau langage de conception « Fluent UI » de Microsoft, avec des coins arrondis et une mise en page plus simple. Les applications système sont repensées pour être plus conformes au thème, alors attendez-vous à de nouvelles versions de l’explorateur de fichiers, de la messagerie électronique et du calendrier et des paramètres.

Un nouveau centre d’action est l’endroit où l’influence de Windows 10X sera la plus évidente. Son nouveau look and feel vise à réduire l’encombrement, avec des paramètres rapides séparés et des commandes audio à partir d’une zone de notification dédiée.

Il y aura également des améliorations au multitâche, avec la fonction Snap Assist de Windows 10 prenant désormais en charge les onglets individuels dans le navigateur Edge. Il se souviendra également de la disposition lors de la connexion / déconnexion d’un moniteur externe.







Image: Windows Central



La mise à jour de Sun Valley devrait ajouter des fonctionnalités pour les méthodes de saisie en plus d’une souris et d’un clavier. Des gestes seront apparemment ajoutés au mode tablette de Windows 10, avec la possibilité de personnaliser le clavier à l’écran. Ailleurs, la saisie vocale et au stylet sera complétée par leurs propres menus, ce qui devrait, espérons-le, rendre l’expérience plus intuitive.

De nombreuses autres modifications mineures font l’objet de rumeurs, bien qu’il semble que la synchronisation entre appareils dans la chronologie soit supprimée. Cela signifie que les onglets récents et autres historiques ne seront plus disponibles sur plusieurs ordinateurs Windows 10 connectés au même compte.

Il semble que la mise à jour de Sun Valley apportera les plus grands changements de Windows depuis de nombreuses années, mais il n’y en a pas assez ici pour qu’elle soit classée comme «nouvelle génération». Les fonctionnalités énumérées ci-dessus sont principalement des modifications de l’interface utilisateur, il est peu probable qu’il y ait une grande courbe d’apprentissage si vous êtes familier avec la mise en page actuelle.

Néanmoins, cela modernisera, espérons-le, une expérience Windows 10 qui n’a pas vraiment changé ces dernières années. Les projections actuelles suggèrent que la mise à jour de Sun Valley arrivera en octobre 2021, mais un déploiement complet prendra probablement plusieurs semaines. Apprenez-en plus dans notre guide complet de la mise à jour 21H2.