Windmill City Festival démarre à Batavia le 7 juillet – Shaw Local

Windmill City Festival, le plus grand événement estival de Batavia, revient du 7 au 9 juillet.

Selon un communiqué de presse, le festival comprendra un carnaval sur Houston Street, ainsi que de la nourriture et des boissons, de la musique live, des compétitions, des jeux et des activités pour tous les âges.

Le festival sera ouvert de 17h à 23h le vendredi 7 juillet, de midi à 23h le samedi 8 juillet et de midi à 18h le dimanche 9 juillet.

De retour au rock, Batavia compte parmi les groupes préférés de Chicago, notamment The Wayouts, Modern Day Romeos, Radio Gaga et Lounge Puppets. Visite windmillcityfest.org pour la programmation musicale complète.

Jouez à travers Depot Pond dans le cadre du Golf Challenge et concourez pour des prix pour un trou d’un coup. Inscrivez votre animal de compagnie au concours d’animaux de compagnie, où les animaux de compagnie à fourrure et moins à fourrure peuvent concourir dans cinq catégories : meilleur baiser, meilleur tour, saut le plus élevé, meilleur costume et le plus insolite.

La Fondation Batavia Mother’s Club organisera un Diaper Derby, où les bébés participeront à une course rampante.

Les artistes de tous âges peuvent participer au concours Sidewalk Chalk Drawing pour gagner les catégories « Choix du public » et « Best of Batavia ».

De retour cette année, la course Windmill Whirl 5K le long de la rivière Fox. La course débutera à 10 h le dimanche 9 juillet. Les coureurs de 21 ans et plus dégusteront une bière artisanale d’Energy City Brewing après la course.

Le festival est organisé par le Batavia Park District et la ville de Batavia. Vérifier windmillcityfest.org pour plus de détails.

Pour plus d’informations sur les programmes et événements du Batavia Park District, appelez le 630-879-5235 ou visitez bataviaparks.org.