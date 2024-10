Windham se retrouve en première ligne dans la bataille pour l’Assemblée législative du Maine

26 octobre — L’automne est généralement le moment où la vie se calme à Windham, la porte d’entrée estivale très fréquentée de la région des lacs Sebago.

Mais cette année, la ville se retrouve au milieu d’une bataille pour le contrôle de l’Assemblée législative du Maine.

La course au siège représentant le district 26 du Sénat, qui comprend Windham, Raymond et une partie de Westbrook, est l’une des compétitions les plus coûteuses de l’État cette année, chaque parti investissant de l’argent dans des publicités en ligne, des publipostages et une profusion de panneaux routiers, tous destinés à déménager. un électorat qui a historiquement élu des candidats centristes.

Celui qui remportera des champs de bataille comme Windham aura la possibilité de définir le programme de l’État, ou de le bloquer, pour les deux prochaines années. L’avenir du budget de l’État, la réforme fiscale, l’éducation publique, le droit à l’avortement et d’autres grandes questions sont tous en jeu.

Les partis et les groupes extérieurs se penchent sur les questions dont ils espèrent qu’ils attireront des partisans. Pour les républicains, ici et ailleurs dans l’État, cela signifie blâmer les démocrates pour le coût élevé de la vie et du logement, qui est régulièrement considéré comme la principale préoccupation des électeurs. Pour les démocrates, cela signifie justifier les investissements dans des domaines tels que la santé publique et l’éducation, tout en présentant les républicains comme une menace pour l’accès à l’avortement.

Cette course et d’autres similaires, notamment les élections à la Chambre dans la région des Lacs et les élections au Sénat à Auburn, Augusta et Orono, sont intensément partisanes, mais elles ne seront probablement pas affectées par l’élection présidentielle, selon les politologues. Au niveau local, c’est davantage la qualité des candidats et leur capacité à entretenir des contacts directs avec les électeurs qui détermineront le vainqueur, disent-ils.

« C’est différent des élections présidentielles où les gens ont un sentiment plus idéologique », a déclaré James Melcher, professeur de sciences politiques à l’Université du Maine Farmington. « Une grande partie (des courses législatives) est locale et personnelle. »

Au 24 octobre, les comités des partis et autres groupes d’intérêt avaient dépensé 4,1 millions de dollars pour les élections législatives des États. Les groupes soutenant les démocrates ont l’avantage, investissant 2,3 millions de dollars, contre près de 1,7 million de dollars dépensés par les groupes alignés sur les républicains.

La majorité des dépenses extérieures, soit près de 2,4 millions de dollars, a été concentrée sur le Sénat, qui a été identifié par le Center for Politics de l’Université de Virginie comme l’une des 13 chambres législatives d’État les plus compétitives du pays – l’une des deux chambres actuellement détenues par Les démocrates semblent pencher en faveur du parti sortant.

Les démocrates détiennent une majorité de neuf sièges au Sénat, contrôlant 22 sièges contre 13 pour les républicains. Huit des 35 sièges sont vacants – quatre titulaires de chaque parti ne briguent pas leur réélection.

À la Chambre, les démocrates détiennent actuellement une majorité de 12 sièges, contrôlant 79 sièges. Les républicains détiennent 67 sièges, les indépendants deux et trois sièges sont vacants.

Les démocrates contrôlent la Chambre depuis 30 ans, à l’exception des deux années où Paul LePage était gouverneur.

Dans le district sénatorial 26, le sénateur sortant Timothy Nangle, D-Windham, est défié par Kenneth Cianchette, propriétaire d’un restaurant local et d’une salle de concert, Erik’s Church, à Windham depuis près de sept ans. Cianchette a déclaré qu’il était inscrit comme électeur non inscrit lorsqu’il a été recruté pour se présenter comme républicain.

Cianchette, 37 ans, affirme qu’Augusta a besoin de plus de gens d’affaires comme lui. Il a déclaré qu’il se concentrerait sur le renforcement de l’économie de l’État, notamment en encourageant davantage de développement commercial afin d’alléger le fardeau de l’impôt foncier pour les propriétaires. Et il dit ne pas s’intéresser aux questions de guerre sociale ou culturelle.

Cianchette a déclaré qu’il espérait nettoyer ce qu’il considère comme un gâchis, qu’il s’agisse de l’économie, de la fiscalité, de l’éducation ou des infrastructures. C’est quelque chose qu’il a l’habitude de faire en tant que restaurateur, a-t-il déclaré.

« Nous devons y aller et non pas des chiffres », a déclaré Cianchette. « Nous devons y aller et résoudre les problèmes. Ce n’est pas différent de moi en tant que propriétaire de bar. Lorsqu’un client renverse un verre, je n’attends pas le client pour le nettoyer. Je prends la serpillère et je le nettoie moi-même.

Cianchette a déclaré au Press Herald qu’il soutenait le droit des femmes de choisir de se faire avorter. Mais dans un dépliant de candidature pour la Ligue civique chrétienne, il s’est opposé à l’ajout du droit des femmes à l’avortement dans la constitution de l’État. Il a déclaré au Press Herald qu’il ne pouvait pas s’engager sur cette proposition sans voir le texte réel.

Nangle, un professionnel de l’informatique de 58 ans, s’est dit fier du travail accompli par les démocrates à Augusta, notamment en fournissant pour la première fois 55 % du financement public de l’éducation, comme l’avait demandé les électeurs, tout en approuvant des budgets équilibrés qui investissent dans les communautés et remplissent les budgets. le fonds dit des « jours de pluie » de l’État, doté de plus de 900 millions de dollars.

« Je pense que nous avons fait du bon travail en maintenant la responsabilité financière et en continuant à investir dans des programmes et des infrastructures valables qui doivent être abordés », a déclaré Nangle.

La nouvelle législature devra remédier à un déficit budgétaire structurel de plus de 900 millions de dollars prévu au cours du prochain cycle de deux ans, y compris un déficit de 637 millions de dollars dans le fonds général. De tels écarts structurels ne sont pas inhabituels : chaque analyse de la dernière décennie a montré un écart structurel, sauf en 2022. Et l’État met régulièrement à jour ses prévisions de revenus, de sorte que l’ampleur de l’écart est susceptible de changer.

Les républicains utilisent le rapport pour accuser les démocrates de dépenses gouvernementales galopantes, mais Nangle a déclaré que de telles lacunes sont régulièrement comblées par le processus budgétaire.

« Je pense que nous avons besoin de chiffres plus précis », a déclaré Nangle. « C’est un chiffre important. Je suis certainement inquiet, mais je pense qu’il est trop tôt pour commencer à supprimer des programmes. »

Les républicains diffusent des publicités accusant les démocrates de mettre fin à un programme populaire qui gelait les impôts fonciers des personnes âgées. Ce programme a été créé par les Républicains sans grande fanfare. Mais cette solution s’est rapidement révélée intenable pour les municipalités et l’État, car les coûts ont grimpé en flèche. Et le programme ne se limitait pas aux personnes qui en avaient réellement besoin, étendant les prestations aux personnes âgées fortunées.

Les législateurs ont mis fin au programme l’année dernière tout en élargissant les programmes d’allègement de l’impôt foncier existants pour combler la différence. La proposition a reçu un vote de soutien républicain au sein de la commission des impôts et a été incluse dans le budget de l’État, qui a été recommandé lors d’un vote bipartisan, 11-1, de la commission de rédaction du budget.

À l’exception de Westbrook, le district 26 est divisé à parts égales par l’inscription des partis, les républicains, les démocrates ou les électeurs non inscrits représentant chacun environ un tiers des inscriptions. À Westbrook, cependant, les démocrates ont un fort avantage en matière d’inscription, revendiquant 45 % des inscrits. voix, tandis que les électeurs non inscrits représentent environ 29 %, suivis d’environ 20 % pour les républicains.

LA CLÉ DE WESTBROOK POUR LES DÉMOCRATES

Cet avantage en matière d’inscription à Westbrook a été essentiel pour les démocrates dans cette circonscription sénatoriale.

Nangle a remporté la circonscription avec 51 % des voix en 2022, principalement en remportant plus de 63 % des voix dans la partie Westbrook de la circonscription. Sa marge de victoire de 1 400 voix était suffisante pour compenser ses pertes dans les parties les plus rurales du district, y compris Windham, où il a perdu par plus de 700 voix.

Mais Windham lui-même a eu une tendance démocrate lors des récentes élections.

En 2016, le républicain Donald Trump a battu la démocrate Hillary Clinton à Windham, 49 % contre 41 %, dans la course à la présidentielle, et en 2018, le républicain Shawn Moody a battu la démocrate Janet Mills, 50 % contre 44 %, dans la course au poste de gouverneur, bien que Mills y soit allé. pour gagner la Blaine House.

Mais en 2020, le démocrate Joe Biden a battu Trump, 51 % contre 46 %, à l’élection présidentielle, et deux ans plus tard, Mills a obtenu un deuxième mandat contre l’ancien gouverneur républicain Paul LePage, 53 % contre 46 %.

Nicholas Jacobs, professeur adjoint de gouvernement au Colby College, a déclaré que les candidats aux fonctions d’État dans les districts charnières recherchent un « équilibre délicat » en exploitant l’énergie entourant la campagne présidentielle, tout en ne la laissant pas définir leur candidature.

« Vous jouez un équilibre délicat où vous voulez que la campagne présidentielle de votre côté maintienne la mobilisation, afin de pouvoir compter sur une base solide », a déclaré Jacobs. « Mais vous ne voulez pas que cette mobilisation soit si intense qu’elle limite votre capacité, dans un quartier dynamique, à créer une marque différente. »

