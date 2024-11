Windblown montre à quel point les roguelikes peuvent être bons avec des amis

Certains des roguelikes les plus appréciés sont des jeux solo, comme Enfers, Balatroet Cellules mortes sont tous des titres solo. Mais Soufflé par le ventle nouveau roguelike de Motion Twin, le studio qui a créé Cellules mortesm’a montré à quel point ça peut être cool de jouer à un roguelike avec d’autres personnes.

Dans Soufflé par le ventvotre personnage, l’un des rares aventuriers animaux adorables comme un axolotl ou une chauve-souris, est projeté d’un canon dans une mystérieuse tornade géante pour se frayer un chemin à travers diverses zones. Comme Cellules mortesvous pouvez équiper jusqu’à deux armes principales. J’en ai généralement un pour les combats à courte portée et un autre pour les attaques à longue distance. Mais avec chaque arme, vous pouvez également réaliser un combo qui utilise un mouvement spécial du autre arme appelé une « Alterattaque ».

Voici un exemple. J’adore utiliser une arbalète pour attaquer les ennemis à distance et je l’associe à une lame lourde et géante. J’utilise rarement la lame seule ; à la place, j’utilise son Alterattack qui ouvre la terre en ligne droite pour continuer à frapper les ennemis à distance. Cela transforme une course en un rythme régulier de flèches lancées et d’utilisation de l’Alterattack à exactement au bon moment, et avec mes cinq heures de jeu jusqu’à présent, je ne me lasse pas du schéma.

Soufflé par le vent vient d’être lancé en accès anticipé, et vous pouvez déjà débloquer plus d’une douzaine d’armes, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de combinaisons avec lesquelles je n’ai pas joué. Et avec quatre biomes différents à parcourir lors d’une course, il y a aussi beaucoup à voir.

Les patrons ne plaisantent pas. Image : Jumeau de mouvement

Tout cela suffirait pour faire Soufflé par le vent une partie de ma rotation régulière de roguelikes que j’utilise pour me détendre à la fin d’une longue journée. Mais le multijoueur du jeu fait Soufflé par le vent le jeu vers lequel je me tourne à chaque fois que j’allume mon Steam Deck.

soufflé par le vent les lobbies multijoueurs, que vous débloquez assez tôt, vous permettent de jouer un tour complet avec une équipe de trois personnes. Vous pouvez utiliser le chat vocal et textuel pour communiquer, mais ce n’est pas obligatoire ; Je ne les ai pas utilisés du tout, mais je m’appuie plutôt sur quatre emoji dans le jeu. J’aime aussi que vous puissiez nommer vos lobbys. J’en ai créé un intitulé « Aidez-moi à obtenir la première victoire » et j’ai immédiatement demandé à deux personnes utiles de se joindre à moi pour m’aider à lutter contre la tornade. (Malheureusement, nous n’avons pas remporté la victoire.)

Lorsque je joue en solo, j’ai découvert que je suis quelque peu prudent et stratégique lorsque je réfléchis à la façon d’utiliser les armes et le positionnement pour affronter les ennemis agressifs du jeu et esquiver leurs attaques. Avec l’aide d’une équipe, les batailles sont plus rapides et se transforment en de délicieuses explosions de lumière, de couleurs, de sons et de dégâts. C’est donc amusant d’anéantir complètement les méchants avec d’autres personnes, et c’est réconfortant de savoir qu’ils vous soutiennent.

Il y a beaucoup de superbes roguelikes à jouer dès maintenant ; Hadès II je viens de recevoir une énorme mise à jour, Balatro est presque impossible à lâcher (surtout maintenant qu’il est sur mobile), et j’ai voulu y revenir Affrontement du Shogunsur lequel je pense que tout le monde dort. Soufflé par le vent Il fallait plus que son pedigree Motion Twin pour se démarquer, mais jusqu’à présent, le multijoueur est l’accroche qui me fait revenir.

