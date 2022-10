Wind Turbine Company, Renewable Development LLC, arrive dans le canton de Neponset – Shaw Local

Je suis Connie Stetson, copropriétaire des cantons de Neponset et de Macon, résidente du canton de Macon et membre du conseil du comté de Bureau pour Dist. 26.

J’ai assisté à des réunions mensuelles pour les villages de Neponset, Buda, Mineral et Sheffield pour les informer de ce qui se passe dans et autour de leurs villages et dans le district 26.

Ces villages respectent la décision que le comté de Bureau a établie, ce qui signifie qu’un projet éolien ne peut pas être à moins de 1,5 mile des limites de la ville, ce qui protège la santé publique, la sécurité et le bien-être de ses citoyens.

Les Villages ignoraient l’existence de la Wind Turbine Company RWE. Lors de la réunion de la ZBA, aucune réponse n’a été apportée à la raison pour laquelle RWE a signé des accords fonciers dans le canton de Neponset dans un rayon de 1,5 miles. C’est un gros souci !

Je suis allé au conseil d’administration du canton de Macon pour les informer sur la Wind Project Company. Pour la sécurité publique, j’ai demandé une réunion avec l’Agence de gestion des urgences de l’Illinois sur le site US Ecology près de Sheffield Il.

Tous les membres du conseil d’administration ont été invités à cet événement et seulement 3 sur 25 y ont assisté. Les propriétaires fonciers autour de cette installation avaient signé un accord avec la Wind Turbine Company RWE. J’ai parlé à des résidents ruraux et à des propriétaires fonciers de mon district pour obtenir leur avis sur un projet éolien à venir dans la région.

C’est la question posée : que pensez-vous de la société de projet éolien RWE mettant des tours météorologiques ou un système Lidar près de chez vous ?

Ils ont tous réalisé que les éoliennes sont quelque part dans le futur autour d’eux. Tous étaient très contrariés que les propriétaires fonciers voisins qui avaient signé un accord ne leur aient pas parlé.

De plus, j’ai assisté à la réunion de la Commission de planification et à la réunion de la Commission d’appel du zonage avec les préoccupations des propriétaires fonciers et des résidents. Juste pour vous faire savoir : les propriétaires fonciers des sites proposés n’étaient pas présents à la réunion de la ZBA, de sorte que les questions ne pouvaient pas leur être adressées.

En tant que membre du conseil d’administration du comté, nous avons été élus par les habitants d’un district pour les défendre, les écouter et faire part de leurs préoccupations à l’ensemble du conseil. Il y a 113 personnes dans ma circonscription rurale qui ont signé une pétition déclarant qu’elles ne veulent pas d’un projet éolien autour d’elles.

En tant que membre du conseil d’administration du comté, nous ne sommes pas ici pour dire aux gens comment ils doivent vivre, et les grandes entreprises d’autres États ou pays ne devraient pas non plus. Les personnes sont protégées dans le petit village et dans le rayon 1,5 des limites du village. Pourquoi ne protégeons-nous pas de la même façon les gens qui vivent en milieu rural?

Je mets au défi tous les membres du conseil d’intervenir et de demander aux habitants de la zone rurale qui les ont élus à leur poste ce qu’ils pensent des projets éoliens qui comportent quatre étapes de base : les contrats de location, les tours météo, la construction et l’exploitation.

J’ai recommandé un non. Il est passé 11-5 lors de la réunion du conseil de comté tenue le 10/11/2022. La majorité des membres du conseil de comté n’écoutent pas les gens.

Merci – Connie Stetson, membre du conseil du comté Dist. 26