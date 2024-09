Winamp quelques jours plus tard : vous pouvez bifurquer et surveiller les violations de la GPL

Il y a quelques jours, le code source du célèbre lecteur de musique Winamp a été publié dans le monde, avec, comme nous l’avions signalé à l’époque, une licence qui laissait beaucoup à désirer. Depuis lors, il semble que certaines critiques ont rattrapé l’entreprise, car non seulement elles ont modifié leurs termes pour permettre le forkils ont réagi à un tas de violations alléguées de la GPL en supprimant les fichiers incriminés. Peut-être que How-To-Geek a raison de décrire tout cela comme un gâchis absolu.

L’amendement forking signifie qu’avec de la chance, nous commencerons à voir quelques lecteurs modifiés descendant du code Winamp, et il semble que les violations de la GPL soient plus des détails techniques embarrassants que des obstacles, mais nous devons nous demander si cela donne quelque chose ou non. avec autre chose qu’un intérêt historique. Peut-être que sa valeur constitue une leçon pour les entreprises sur la façon dont pas de divulguer leur source, ce qui, malheureusement, nous espérons que d’autres organisations prendront cette excuse pour ne pas le faire.

Si vous suivez la saga du code source de Winamp, vous pouvez lire notre couverture à partir de sa sortie. Il sera intéressant de voir où va cette histoire.