Victoria Azarenka a qualifié les fans de Wimbledon de « ivres » et pas « justes » après avoir été huées hors du terrain après une défaite au quatrième tour contre Elina Svitolina.

Il s’agissait du premier affrontement entre un joueur russe ou biélorusse et un Ukrainien à Wimbledon depuis la levée de l’interdiction l’an dernier des concurrents des pays agresseurs.

La foule, qui avait été massivement derrière Svitolina tout au long, a produit un rugissement assourdissant lorsqu’elle a remporté une victoire 2-6 6-4 7-6 (9).

L’ancienne n ° 3 mondiale avait été huée à Roland-Garros, où elle avait également fait les huit derniers, pour avoir refusé de serrer la main d’adversaires russes et biélorusses, mais ici, c’est Azarenka, qui a levé la main pour reconnaître Svitolina avant de quitter le terrain, qui a reçu de vives moqueries.

Il n’était pas clair si les fans pensaient que c’était elle qui avait snobé son adversaire et Azarenka lui lança un regard long et persistant avant de se cogner les poings d’agacement alors qu’elle s’éloignait.

« Je ne peux pas contrôler la foule », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens comprenaient ce qui se passait. Il y a probablement eu beaucoup de Pimm’s tout au long de la journée. Ce n’était pas juste. Que puis-je faire ?

Image:

Azarenka a frappé ses poings ensemble alors qu’elle quittait le terrain





« J’ai l’impression que cela a été assez constant au cours des 18, 19 derniers mois. Je n’ai rien fait de mal, mais je continue parfois à recevoir un traitement différent.

« Elle ne veut pas serrer la main des Russes et des Biélorusses. J’ai respecté sa décision. Qu’aurais-je dû faire ? Rester et attendre ? Il n’y a rien que je puisse faire qui aurait été bien, alors j’ai juste fait ce que je pensais respectait sa décision.

« Mais cette conversation sur la poignée de main n’est pas une conversation qui change la vie. Donc, si vous voulez continuer à en parler, parlez-en, faites-en une grosse affaire, des gros titres, quoi que ce soit, continuez.

« Je pensais que c’était un super match de tennis. Si les gens se concentrent uniquement sur les poignées de main ou sur une foule assez ivre, huant à la fin, c’est dommage. »

La réaction a été encore plus bruyante qu’à Paris, et Svitolina pense que la situation devrait être précisée avant de telles compétitions.

« Je pense que les organisations de tennis doivent faire une déclaration selon laquelle il n’y aura pas de poignée de main entre les joueurs russes, biélorusses et ukrainiens », a-t-elle déclaré.

« J’ai déjà dit à plusieurs reprises que, tant que les troupes russes n’auront pas quitté l’Ukraine et que nous ne reprendrons pas nos territoires, je ne me serrerai pas la main. Je ne sais pas comment je peux être plus clair. »

Il ne semblait pas que ce serait le jour de Svitolina lorsqu’elle était menée par un set et 2-0 mais, sous l’impulsion du public, dont certains ont crié Slava Ukraini – gloire à l’Ukraine -, elle a effectué un retour.

C’était au tour d’Azarenka de se battre 3-0 dans le set décisif et la lumière s’estompait lorsqu’ils sont entrés dans un tie-break décisif tendu.

Image:

Svitolina n’est revenue sur la tournée qu’en avril après la naissance de sa fille Skai en octobre





La Biélorusse Azarenka, 19e tête de série, menait 7-4 et cherchait la victoire, mais Svitolina a récupéré pour créer deux balles de match, prenant la deuxième avec un as pour organiser un affrontement contre la tête de série Iga Swiatek.

Svitolina, qui avait perdu ses cinq matchs précédents contre Azarenka, n’est revenue sur le circuit qu’en avril après la naissance de sa fille Skai en octobre, et elle rayonnait comme elle l’a dit dans son interview sur le terrain : « Après avoir donné naissance à notre fille, c’est le deuxième moment le plus heureux de ma vie.

« C’était un match vraiment difficile. Quand j’étais mené 0-2 dans le deuxième set, je vous ai entendu les gars m’encourager et j’avais presque envie de pleurer. J’avais vraiment du mal et je voulais vraiment gagner aujourd’hui. Vous m’avez tellement donné beaucoup de force aujourd’hui. »

Svitolina a également puisé sa force en pensant au sort de sa patrie en détresse, en disant: « Je pensais à la maison, il y a beaucoup de gens qui me regardent et m’encouragent, je sais combien cela signifie pour eux.

« Tous les moments qu’ils peuvent partager de bonheur. Je pensais qu’il y avait des moments difficiles en Ukraine et je suis ici en train de jouer devant vous les gars. Je ne peux pas me plaindre, je dois juste me battre. Et me voilà, j’ai gagné le match . »

Elle a ajouté plus tard: « Je me sens aussi responsable. Donc, si je sors pour jouer ce match contre un Russe, un Biélorusse, je ressens bien sûr plus de pression dont j’ai besoin pour gagner. C’est pourquoi cela signifie beaucoup pour obtenir ce genre de victoires, à ma manière, pour apporter cette petite victoire à l’Ukraine.

« J’ai entendu beaucoup d’Ukrainiens dans la foule. C’était vraiment spécial. Et la foule était incroyable, c’était une sensation vraiment incroyable. Je pense que l’une des meilleures atmosphères dans lesquelles j’ai jamais joué. »