Wimbledon : Serena Williams choquée par Harmony Tan alors qu’Iga Swiatek entre dans le livre des records | Actualités Tennis

Serena Williams a vu ses rêves de Wimbledon terminés par Harmony Tan

Serena Williams n’a pas pu invoquer l’ancienne magie alors que son retour à Wimbledon s’est soldé par une défaite au premier tour contre la Française peu connue Harmony Tan sur le court central.

Sortant sur le terrain pour jouer en simple pour la première fois depuis qu’il a quitté la grande scène prématurément et en larmes après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors du premier tour il y a 12 mois, Williams était rouillé et sujet aux erreurs.

La volonté est restée et, encouragée par une foule de soutien, elle avait l’air de trébucher sur la ligne d’arrivée après être sortie d’un set down puis avoir sauvé une balle de match lors du 12e match du décideur.

Mais au lieu de cela, Williams n’a subi que sa troisième défaite au premier tour lors d’un grand chelem, perdant 7-5 1-6 7-6 (10-7) dans un tie-break décisif à 22h35 après trois heures et 10 minutes.

Iga Swiatek est devenue la première joueuse du 21e siècle à remporter 36 matchs consécutifs

Numéro 1 mondial Iga Swiatek est entrée dans le livre des records avec style en remportant son 36e match consécutif avec une victoire sur Jana Fett sur le court central.

La séquence incroyable de Swiatek, qui remonte à février et l’a vue remporter six tournois, signifie qu’il s’agit de la plus longue séquence de victoires du 21e siècle, dépassant le record de Venus Willams établi en 2000.

Le double champion de Roland-Garros, grand favori pour la couronne, a profité de la prestigieuse place d’ouverture sur le court central habituellement réservée au champion en titre et a battu le Croate Fett 6-0 6-3.

La retraite de la championne en titre Ashleigh Barty signifiait que Swiatek avait l’honneur d’ouvrir le jeu sur le terrain principal du spectacle et elle avait l’air entièrement à la maison, remettant à son adversaire un bagel de 33 minutes.

C’était le premier match de la Polonaise depuis sa victoire à Roland Garros et Fett, qui s’échauffait activement sur l’herbe, menaçait de revenir alors qu’elle menait 3-1 dans le deuxième set.

Elle a eu trois balles de break pour porter le score à 4-1, mais Swiatek s’est échappée et ce fut la fin, car la Polonaise a rapidement disputé cinq matchs de suite pour poursuivre sa séquence invincible.

La 11e tête de série américaine Coco Gauff est revenue d’un set pour battre Elena-Gabriela Ruse

Coco Gauff a pris un départ cahoteux et n’a converti que quatre des 25 points de rupture, mais ces pépins n’ont pas suffi à la faire dévier de sa trajectoire alors qu’elle atteignait le deuxième tour avec une victoire 2-6 6-3 7-5 sur la Roumaine Elena-Gabriela Ruse.

L’Américaine de 18 ans est la plus jeune joueuse du tirage au sort en simple et après sa deuxième place à Roland-Garros ce mois-ci, beaucoup lui conseillent d’aller jusqu’au bout au All England Club.

Elle affronte la Roumaine Mihaela Buzarnescu Suivant.

Graine numéro cinq Maria Sakkari a fait un travail léger sur l’Australienne Zoe Hives, gagnant 6-1 6-4, mais la 14e tête de série Belinda Bencic est absente, perdant 6-4 5-7 6-2 contre Wang Qiang dans un match reporté de lundi.

Venus est-il prêt à s’associer à Jamie Murray en double mixte ?

Venus Williams a demandé une wildcard tardive pour jouer aux côtés de Jamie Murray en double mixte

Venus Williams est prête à faire une apparition surprise à Wimbledon après avoir demandé une wildcard tardive pour jouer aux côtés de Jamie Murray en double mixte.

L’Américaine de 42 ans est cinq fois championne en simple au All England Club et a remporté le double avec sa sœur Serena à six reprises, mais elle a joué pour la dernière fois sur le circuit WTA en août de l’année dernière et a depuis été mise à l’écart avec une jambe. blessure.

Murray, 36 ans, a remporté deux fois le double mixte à Wimbledon, en 2007 et 2017.

