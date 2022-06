Wimbledon: Serena Williams aura du mal à gagner au All England Club, déclare Karolina Pliskova | Actualités Tennis

Serena Williams peut-elle gagner Wimbledon ? Le champion du Grand Chelem à 23 reprises trouvera cela « super difficile » selon Karolina Pliskova

Karolina Pliskova a rejeté les suggestions que Serena Williams pourrait être une candidate à Wimbledon, affirmant que ce sera « super difficile pour elle, quel que soit le type de joueuse qu’elle est ».

La joueuse de 40 ans a pris froid dans le monde du tennis mardi dernier lorsqu’elle a annoncé son intention de jouer le troisième tournoi majeur de l’année et au Rothesay International Eastbourne cette semaine.

Williams s’est blessée à la jambe droite à Wimbledon en 2021 et a été forcée de se retirer au premier tour, mais a accepté une wild card pour retourner au All England Club, où elle a remporté le titre à sept reprises.

Après avoir été absente du circuit WTA pendant 12 mois, l’Américaine s’associera à Ons Jabeur pour jouer en double à Eastbourne avant de tenter à nouveau d’égaler le total de 24 tournois du Grand Chelem de Margaret Court.

« C’est une joueuse incroyable, elle a tellement accompli et encore un certain nombre de joueuses auront très peur de la jouer. C’est son avantage mais voyons le niveau. Je ne peux pas vraiment dire » Karolina Pliskova parle de Serena Williams

Cependant, son ancienne partenaire d’entraînement Pliskova, finaliste de Wimbledon l’année dernière, ne pense pas que l’Américaine puisse être une candidate cette année.

« Je ne sais pas depuis combien de temps elle n’a pas joué. Cela fait-il un an? C’est long et elle n’est plus la plus jeune, donc je suppose que le corps met aussi du temps à se remettre en forme.

« Jouer des matchs lors de tournois est encore très différent de la simple pratique et d’après ce que je comprends, elle ne joue pas (en simple) ici, elle joue juste en double.

« Je pense que ce sera difficile, super difficile pour elle, peu importe le type de joueuse qu’elle est, car c’est une chose pour laquelle vous avez encore besoin de temps.

« Mais bien sûr, c’est une joueuse incroyable, elle a accompli tellement de choses et encore un certain nombre de joueuses auront très peur de la jouer. C’est son avantage mais voyons le niveau. Je ne peux pas vraiment dire. »

L’Espagnole Paula Badosa espère éviter Williams lors du tirage au sort de Wimbledon

La joueuse espagnole Paula Badosa a récemment battu Williams à l’Open d’Australie 2019, mais elle espère éviter Williams lors du tirage au sort de Wimbledon.

« Je pense que cela a surpris tout le monde, mais c’est très bien de la retrouver. Cela m’étonne vraiment de voir à quel point elle a cette soif de jeu », a déclaré Badosa à propos de Williams.

« C’est une grande inspiration. C’est agréable de la retrouver et j’espère qu’elle pourra revenir encore longtemps car je pense qu’elle fait du très bon tennis.

« Mais de l’autre côté, bien sûr, je ne veux pas jouer contre elle ! J’espère que le match nul ira à une autre joueuse car personne ne veut jouer contre Serena et encore moins sur gazon. Prions pour ça ! »

Jabeur et Williams affronteront Sara Sorribes Tormo et Marie Bouzkova au Devonshire Park, le match de double devant avoir lieu mardi.

