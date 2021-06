Wimbledon : Sebastian Korda salue sa grande soeur Nelly après son succès au championnat PGA féminin | Actualités Tennis

Sebastian Korda a salué sa sœur, Nelly, après avoir remporté le championnat féminin de la PGA pour devenir le n ° 1 mondial

Sebastian Korda a qualifié sa grande sœur Nelly d’« inspirante » après avoir triomphé au Championnat féminin de la PGA pour devenir n°1 mondial.

Le père de la fratrie sportive est bien sûr Petr, qui était auparavant le seul de la famille à avoir remporté un titre majeur, ayant triomphé à l’Open d’Australie en 1998.

C’était jusqu’à ce que Nelly, 22 ans, remporte le premier tournoi majeur de sa carrière lorsqu’elle termine trois coups devant Lizette Salas pour remporter le championnat féminin de la PGA à Atlanta dimanche.

Après que Seb ait vaincu la 15e tête de série Alex De Minaur 6-3 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (7-5) à Wimbledon mardi, il a réfléchi à quelques jours mouvementés dans la maison Korda.

« Les derniers jours ont été assez fous », a-t-il déclaré.

« Ma sœur qui a remporté son premier tournoi majeur et qui est maintenant numéro un mondial est incroyable, elle a 22 ans et fait déjà des trucs dingues et c’est inspirant. Mais c’est mon premier Wimbledon et je m’amuse aussi beaucoup. »

Petr, un ancien numéro 2 mondial qui a également été vice-champion de Roland-Garros 1992, s’est rendu à Wimbledon pour soutenir son fils.

« C’est super spécial d’avoir mon père ici, nous ne voyageons pas trop souvent ensemble, donc c’est super cool – surtout ici à Wimbledon », a ajouté Korda.

