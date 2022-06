Wimbledon : Ryan Peniston fait des débuts de rêve avec Dan Evans et Jack Draper à venir | Actualités Tennis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ryan Peniston, qui a vaincu un cancer rare alors qu’il était bébé et qui a affecté sa croissance à l’adolescence, espère que sa première victoire à Wimbledon pourra inspirer d’autres jeunes souffrant de la même expérience.

Le joker britannique Ryan Peniston a fait ses débuts de rêve à Wimbledon avec Heather Watson le rejoignant au tour suivant, mais Jay Clarke, Paul Jubb, Katie Swan et Sonay Kartal se sont tous retirés.

Peniston connaît une percée estivale après avoir atteint les quarts de finale à Nottingham, Queen’s et Eastbourne, et le joueur de 26 ans a poursuivi sa superbe forme avec une victoire 6-4 6-3 6-2 sur un court 12 bondé.

Il a déclaré: “Pour être honnête, je discutais avec mon entraîneur, Mark Taylor, hier et je disais en quelque sorte que j’attendais que quelqu’un me pince et se réveille en mai.

“J’adore chaque seconde, pour être honnête.”

Le n°6 britannique de Southend affrontera l’Américain Steve Johnsonclassé 93e au monde, au deuxième tour après que la 18e tête de série Grigor Dimitrov se soit retiré de leur match en raison d’une blessure à l’aine.

Peniston, qui a vaincu un cancer rare alors qu’il était bébé, a battu le finaliste de l’Open de France Casper Ruud à Queen’s lors d’une victoire remarquable plus tôt ce mois-ci et semble avoir apporté cette forme au All England Club.

Une performance défensive impressionnante a vu le gaucher enregistrer seulement 18 fautes directes contre 44 pour Laaksonen, alors qu’il a obtenu six interruptions de service, dont une lors du match d’ouverture.

Les joueurs ont échangé des pauses au début du troisième set avant que Peniston ne remporte la victoire avec deux autres pauses, frappant l’air de joie après une première victoire en Grand Chelem.

Heather Watson a réservé sa place au deuxième tour avec une victoire en trois sets sur Tamara Korpatsch.

La n ° 4 britannique a été forcée de revenir au Court One après la suspension de son match hier soir en raison du couvre-feu local lié à un set partout.

Mais elle a terminé le travail avec style mardi, gagnant 6-7 (7) 7-5 6-2.

“Ce sont les moments dont vous rêvez en tant que petite fille”, a déclaré une Watson émue lors de son entretien sur le terrain. “Je ne sais pas pourquoi je deviens émotif. Je pense que j’ai eu quelques années très difficiles, comme tant d’autres personnes. Cela signifie donc beaucoup.

“J’ai eu un match un peu désastreux l’année dernière sur ce terrain, avec des balles de match. Je voulais vraiment renverser la vapeur et gagner cette année.”

Le joker britannique Paul Jubb a été impliqué dans un passionnant cinq sets avec Nick Kyrgios

Le n ° 8 britannique Jubb a été impliqué dans un passionnant cinq sets avec Nick Kyrgios mais n’a pas pu réussir un choc car il a subi une défaite de 3-6 6-1 7-5 6-7 (3-7) 7-5.

Il a fallu un mélange de gros services et d’un éventail de glorieux gagnants pour envoyer Kyrgios après trois heures et cinq minutes, avec une pincée de bavardages de marque avec des juges de ligne et des spectateurs jetés pour faire bonne mesure.

Après sa victoire, Kyrgios a déclaré dans son interview sur le terrain : “Incroyablement dur. De toute évidence, c’est un joker local, il n’avait rien à perdre, a joué le moment et a joué un tennis exceptionnel.

“(La) foule était assez tapageuse aujourd’hui, quelques personnes dans la foule n’ont pas hésité à me critiquer. Celle-là était pour vous. Vous savez qui vous êtes.

“De toute évidence, Wimbledon ces deux dernières années a été étrange, une sensation différente, mais c’est spécial de jouer ici devant des courts pleins. Heureux d’avoir terminé et maintenant, reposez-vous.”

Katie Swan n’a pas réussi à faire un choc contre l’Ukrainienne Marta Kostyuk

Swan a remporté le premier set contre l’Ukraine Marta Kostyuk mais est tombé sur une défaite 4-6 6-4 6-4 sur le court 18.

La joueuse de 23 ans, qui faisait sa cinquième apparition à Wimbledon en tant que joker, s’est remise d’un début difficile pour remporter le premier match dans une bataille acharnée contre Kostyuk, classé 76e.

Swan, n ° 184 mondiale et n ° 6 britannique, a battu Sloane Stephens en Allemagne la semaine dernière et semblait pouvoir remporter une autre victoire importante lorsqu’elle a récupéré une pause dans le deuxième set pour porter le score à 4-4.

Mais, étant entrée sur le terrain avec de lourdes sangles sur la cuisse gauche, elle a commencé à grimacer sensiblement, appelant l’entraîneur après avoir perdu le service lors du match suivant.

Et, bien qu’il y ait eu peu de choix entre les deux jusqu’à la fin, Kostyuk a conservé une pause précoce dans le décideur pour passer au deuxième tour.

Clarke a quitté le tournoi après avoir subi une défaite en deux sets contre le qualificatif américain Christian Harrisson.

Le duo a repris mardi après-midi après la suspension de leur match tard lundi soir, mais seulement 15 minutes ont été nécessaires sur le court 18 avant que Harrison ne remporte une victoire 7-6 (7-3) 6-1 7-6 (8-6). face au No 7 britannique.

Kartal n’a pas profité de son changement d’adversaire puisqu’elle a subi une défaite en trois sets contre la Néerlandaise Pattinama Kerkhove.

La joueuse de Brighton a eu ses chances mais a été battue 6-4 3-6 6-1 sur le court 16.

Harriet Dart et Katie Boulter espèrent reproduire le succès de Peniston et Watson, tandis que le numéro 2 britannique Dan Evans, né à Birmingham, sera rejoint par Jack Draper et Alastair Gray dans les autres matches masculins.

