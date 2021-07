Wimbledon : Roger Federer bat Cam Norrie pour laisser Emma Raducanu en tant que dernière joueuse britannique en lice | Actualités Tennis

Roger Federer a battu le Britannique Cameron Norrie sur le court central pour atteindre le quatrième tour de Wimbledon

Roger Federer a continué à dominer les joueurs britanniques en devançant Cam Norrie en quatre sets pour atteindre le quatrième tour de Wimbledon pour la 18e fois de sa carrière.

Federer, qui n’a pas perdu contre un joueur britannique depuis sa défaite contre Andy Murray en demi-finale de l’Open d’Australie 2013, a prolongé sa séquence de victoires à 13 matchs au niveau de la tournée avec un 6-4 6-4 5-7 6-4 victoire sur le court central.

Norrie avait pour objectif de devenir le deuxième joueur britannique à battre Federer à Wimbledon – et le premier depuis 2001, lorsque Tim Henman a battu un jeune Suisse en quarts de finale, mais malgré une belle performance, la classe de Federer a finalement prévalu.

Norrie, qui s’est qualifié pour le troisième tour du troisième tournoi consécutif du Grand Chelem, après avoir perdu contre Rafael Nadal à l’Open d’Australie et à Roland Garros cette année, avait espéré mieux s’en sortir contre le 20 fois champion du Grand Chelem, mais il était Federer qui s’est qualifié pour une rencontre avec la 23e tête de série italienne Lorenzo Sonego.

Nick Kyrgios a pris sa retraite de son match avec Felix Auger-Aliassime en raison d’une blessure abdominale

Nick Kyrgios a dû se retirer de son match de troisième ronde contre le Canada Félix Auger Aliassime par blessure.

L’Australien, qui a ravi les foules à la fois avec ses pitreries et son tennis cette semaine, était un seul set avec Auger-Aliassime lorsqu’il a succombé à une blessure abdominale.

Auger-Aliassime assumera Alexandre Zverev après que la quatrième tête de série allemande ait égalé sa meilleure performance à Wimbledon en venant d’un set down pour battre Taylor Fritz.

Il a déjà fait les 16 derniers il y a quatre ans, mais a découvert une régularité impressionnante au Grand Chelem et a réussi 6-7 (3-7) 6-4 6-3 7-6 (7-4) frappant 45 vainqueurs.

L’Américain Fritz cherchait à atteindre le quatrième tour d’un tournoi majeur pour la première fois malgré une opération au genou il y a moins d’un mois, mais n’a pas réussi.

Jamie Murray (à droite) et Bruno Soares ont été éliminés du double masculin

Jamie Murray et le Brésilien Bruno Soares ont été battus au deuxième tour du double masculin par le duo non classé Andrey Golubev et Robin Haase.

Murray est entré dans le tournoi avec une blessure au cou, et lui et Soares ont essayé de retrouver leur forme depuis leur réunion au début de l’année.

Cela ne viendra pas ici, le Kazakh Golubev et le Néerlandais Haase se remettant d’un set abattu pour gagner 6-7 (3-7) 6-3 6-2.

