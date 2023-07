Wimbledon renforce la sécurité pour empêcher les manifestations au début du tournoi

Les responsables de Wimbledon ont renforcé la sécurité et utiliseront des « agents de détection comportementale » sous couverture pour tenter d’empêcher les manifestations environnementales lors du tournoi de tennis, qui a débuté lundi.

Des pelouses vertes parfaitement entretenues avec des lignes blanches nettes sont l’image mondiale du tournoi et la perspective que quelqu’un saupoudre de poudre orange, la marque de fabrique des manifestants qui ont envahi d’autres événements sportifs majeurs, est quelque chose que les organisateurs veulent désespérément empêcher.

Le test de cricket Angleterre contre Australie de la semaine dernière au Lord’s Cricket Ground a été brièvement retardé par des manifestants répandant de la poudre associés au mouvement Just Stop Oil, à la suite d’incidents similaires lors du championnat du monde de snooker et de la finale de rugby de la Premiership anglaise.

Sécurité « renforcée »

« Comme nous l’avons vu dans d’autres événements sportifs, nous ne pouvons rien garantir, mais nous sommes extrêmement confiants que les mesures que nous avons mises en place sont les bonnes mesures, et nous sommes prêts à faire face à quelque chose si cela se produit, » Sally Bolton, directrice générale du All England Club, a déclaré aux journalistes du club peu de temps avant le début du match.

« Chaque année, nous travaillons avec la police métropolitaine et d’autres agences pour revoir nos dispositions de sécurité en fonction de l’image de la menace pertinente… Nous avons certainement renforcé la sécurité dans des zones telles que les portes et autour du parcours, avec des recherches de sacs améliorées, et nous sommes communiquer avec les gens pour expliquer comment cela peut prendre un peu plus de temps. »

Bolton a déclaré que tous les visiteurs de Wimbledon pour le tournoi peuvent s’attendre à voir leurs sacs fouillés. Les spectateurs ont été avertis qu’ils ne peuvent pas apporter de peinture en aérosol, de sprays de protection personnelle ou de colle sur le terrain du club.

L’Anglais Ben Stokes tente de bloquer un manifestant de Just Stop Oil lors d’un match contre l’Australie le 28 juin 2023, au Lord’s Cricket Ground de Londres. (Matthieu Childs/Action Images/Reuters)

Bolton a déclaré que la sécurité accrue ne concernait pas uniquement le nombre de personnes impliquées.

« Cela concerne en partie le type de renseignement que nous utilisons et les tactiques que nous utilisons », a-t-elle déclaré. « Une partie de nos dispositifs de sécurité est un groupe de ce qu’on appelle des agents de détection comportementale – nous les avons chaque année, mais peut-être qu’ils rechercheront des choses légèrement différentes de ce qu’ils feraient n’importe quelle autre année. »

Bolton a souligné que les championnats s’étaient engagés à être « positifs pour l’environnement » et a appelé les spectateurs « à respecter le fait que les autres qui viennent … veulent voir le tennis de manière agréable, tranquille et dans un environnement sûr ».

Perturbations attendues : ancien champion

Andy Murray, double champion britannique de Wimbledon, s’attend à ce que le tournoi soit perturbé par des manifestants à un moment donné au cours de ses deux semaines, selon un rapport publié dimanche par The Guardian.

« Je pense qu’il y a probablement de bonnes chances que quelque chose se produise », a déclaré Murray. « Je ne sais pas combien de fois j’ai fait courir quelqu’un sur le terrain alors que je jouais réellement. Cela a peut-être été une fois, mais je ne suis pas sûr que cela ait été plus que cela. »

Murray a déclaré qu’il était d’accord avec la cause de Just Stop Oil, mais qu’il n’était pas d’accord avec leurs tactiques consistant à perturber les événements sportifs.

Alors que la pièce commençait, un groupe de célébrités et d’acteurs, dont l’acteur Emma Thompson et le réalisateur Richard Curtis, ont exhorté le All England Club à rompre son nouveau parrainage avec Barclays au sujet du soutien de la banque aux projets de combustibles fossiles.

« En termes simples, Barclays finance et profite du chaos climatique, et accepter un accord de parrainage de leur part est une approbation de ces actions », a déclaré le groupe dans une lettre ouverte adressée à Bolton.