Wimbledon remplace les juges de ligne par des appels de ligne électroniques à partir de 2025

Wimbledon remplacera les juges de ligne par des appels de ligne électroniques automatisés (ELC) à partir de 2025, marquant la fin d’une tradition de 147 ans au All England Club (AELTC).

Dans un communiqué publié mercredi, l’AELTC a déclaré : « La décision d’adopter Live ELC a été prise suite à la réussite de tests approfondis lors des championnats de cette année et s’appuie sur la technologie existante de suivi de balle et d’appel de ligne qui est en place depuis de nombreuses années. »

Wimbledon a pris cette décision après avoir été convaincu de la plus grande efficacité de l’ELC, par rapport à son système existant, dans lequel les juges de ligne sont soutenus par un système de défi utilisant la technologie Hawk-Eye.

ELC, alimenté par l’intelligence artificielle, est devenu plus important dans les tournois de tennis depuis son introduction à l’US Open 2020. Son intention première était alors de réduire le nombre de personnes sur le terrain pendant la pandémie de Covid-19, mais il a depuis été adopté comme système de lignes d’appel plus efficace et statistiquement plus précis.

L’ELC est utilisé à l’US Open et à l’Open d’Australie, et à partir de l’année prochaine, il le sera lors de tous les événements ATP du circuit principal. Il est généralement préféré par les joueurs, qui peuvent normalement s’appuyer sur la technologie sans avoir à être impliqués dans l’arbitrage de leurs matchs – ni à se soucier de la nécessité de renvoyer un ballon marginal par-dessus le filet.

À Wimbledon l’année dernière, Andy Murray s’est retrouvé du mauvais côté lors des dernières phases de son match de deuxième tour contre Stefanos Tsitsipas. Si l’ELC avait été en place, le retour du service du Grec par Murray aurait été signalé à 15-30, 4-4. Murray, qui avait traîné Tsitsipas à l’écart, aurait eu une chance de gagner le point et de passer à 15-40, avec deux balles de break pour ensuite servir à 5-4 dans le dernier set. Au lieu de cela, le coup de feu a été annoncé, il n’a pas contesté et a perdu le match, puis le match peu de temps après.

« Pour le moment, je préférerais évidemment que cela se fasse automatiquement », a déclaré Murray lorsqu’il lui a été révélé que son tir avait été annoncé à tort. « C’est une question difficile parce que je préfère probablement avoir les juges de lignes sur le terrain.

«Cela me semble plus agréable. Je pense que le public aime beaucoup les défis. Je pense que pour la télévision, ils aiment probablement ça. Mais quand des erreurs sont commises dans des moments importants, évidemment, en tant que joueur, vous ne voulez pas cela.

C’était le dilemme auquel Wimbledon était confronté. Ils étaient désespérés de ne pas avoir à se séparer des 300 juges de ligne qu’ils utilisent chaque année et estimaient que le personnel aux tenues distinctes constituait un élément important de l’esthétique du terrain.

En fin de compte, la conviction qu’ELC constituerait un produit de qualité supérieure l’a emporté. Il ne fait aucun doute que l’utilisation du Hawk-Eye à Wimbledon depuis 2007 a été un grand succès et a permis d’améliorer l’arbitrage.

« La décision d’introduire la ligne téléphonique électronique en direct lors des championnats a été prise après une période de réflexion et de consultation importante », a déclaré la directrice générale de l’AELTC, Sally Bolton.



Wimbledon faisait appel à des juges de ligne depuis 147 ans. (Simon Bruty / Toute chance via Getty Images)

« Après avoir examiné les résultats des tests effectués lors des Championnats cette année, nous considérons que la technologie est suffisamment robuste et que le moment est venu de franchir cette étape importante dans la recherche d’une précision maximale dans notre arbitrage. Pour les joueurs, cela leur offrira les mêmes conditions dans lesquelles ils ont joué lors de plusieurs autres événements du circuit.

« Nous prenons très au sérieux notre responsabilité d’équilibrer tradition et innovation à Wimbledon. Les arbitres de ligne ont joué un rôle central dans notre organisation d’arbitrage aux Championnats pendant de nombreuses décennies et nous reconnaissons leur précieuse contribution et les remercions pour leur engagement et leur service.

La décision arrive à un moment opportun, alors qu’un certain nombre de disputes ont lieu entre joueurs et arbitres lors du Shanghai Masters qui se déroule cette semaine. Frances Tiafoe, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas ont tous réprimandé les arbitres pour ce qu’ils considéraient comme des appels incorrects au cours des dernières 24 heures – bien qu’aucun d’entre eux n’ait à voir avec les appels d’entrée ou de sortie traités par ELC.

Rompant encore avec la tradition, l’AELTC a révélé mercredi qu’à partir de l’année prochaine, les finales féminine et masculine auront lieu à 16 heures au lieu de 14 heures. Les deux seront précédées d’une finale de double à 13 heures.

« Les joueurs de double participant aux finales auront une certitude accrue quant à leur calendrier et les fans apprécieront le jeu de chaque jour alors qu’il se dirige vers le crescendo des finales du simple dames et messieurs, nos champions étant couronnés devant le plus grand public mondial possible. « , a déclaré Bolton.

