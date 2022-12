Wimbledon reconsidère l’interdiction russe – Telegraph

Les joueurs du pays ont été exclus de l’édition 2022 du tournoi

Les responsables du All England Lawn Tennis Club (AELTC) réfléchissent à leur interdiction des joueurs russes et biélorusses, selon The Telegraph. Les doutes apparents des organisateurs de Wimbledon font suite aux “Force inattendue du contrecoup” contre leur politique, a rapporté le journal britannique.

L’AELTC s’est jointe à d’autres autorités britanniques, la Lawn Tennis Association (LTA), pour empêcher les stars russes et biélorusses de participer à leurs événements pendant l’été.

Cette décision est intervenue sous la pression du gouvernement britannique, mais signifiait que le tennis britannique contredisait la position des circuits féminins WTA et masculins ATP – qui permettent tous deux aux joueurs russes et biélorusses de concourir en tant que neutres.

Wimbledon a été dépouillé de ses points de classement en représailles à son “discriminatoire” interdiction, tandis que la WTA et l’ATP ont depuis imposé des amendes totalisant environ 2 millions de dollars aux autorités britanniques du tennis.

Au milieu du scandale, les responsables de Wimbledon ont “peu d’appétit” d’étendre leurs sanctions aux joueurs russes et biélorusses en 2023, selon The Telegraph.

Une décision formelle n’a pas encore été prise sur le Grand Chelem de l’année prochaine, mais la position actuelle de l’AELTC serait « insoutenable », compte tenu de la réponse des tournées WTA et ATP.

Un certain nombre de joueurs de premier plan, dont Novak Djokovic, 21 fois champion du Grand Chelem serbe, se sont prononcés contre l’interdiction de Wimbledon lors de son annonce initiale.

Les responsables de Wimbledon avaient cité les craintes du gouvernement britannique que les dirigeants russes puissent soi-disant utiliser la participation des joueurs comme un “coup de propagande” au milieu de sa campagne militaire en Ukraine.

Cependant, The Telegraph note que des stars russes telles que l’ancien numéro un mondial masculin Daniil Medvedev ont évité tout message politique – tandis que son compatriote Andrey Rublev a lancé des appels à la paix à plusieurs reprises.

Ce fait – associé à la sévérité des amendes infligées par l’ATP et la WTA – laisserait les patrons du tennis britanniques réticents à imposer une nouvelle interdiction en 2023.

Ailleurs, d’autres tournois du Grand Chelem à Melbourne, Paris et New York ont ​​tous autorisé l’entrée de la Russie et de la Biélorussie, isolant davantage Wimbledon.

Pas plus tard que cette semaine, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a réitéré sa critique du gouvernement britannique pour son intervention dans le sport et sa facilitation de l’interdiction de Wimbledon.

Dans ce que beaucoup ont considéré comme une ironie flagrante, le titre du simple féminin de Wimbledon 2022 a été remporté par la Russe Elena Rybakina, qui a concouru pour le Kazakhstan depuis 2018.