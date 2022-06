Wimbledon: Rafael Nadal reste sur la bonne voie pour le calendrier du Grand Chelem après sa première victoire | Actualités Tennis

Rafael Nadal a dû travailler dur pour vaincre Francisco Cerundolo

Rafael Nadal s’est qualifié en toute sécurité pour le deuxième tour après une bataille en quatre sets avec le débutant argentin Francisco Cerundolo à Wimbledon mardi.

L’Espagnol, qui est sur la bonne voie pour un Grand Chelem du calendrier après ses victoires aux Open d’Australie et de France plus tôt cette année, a subi une thérapie par ondes radio sur le nerf de son pied gauche plus tôt ce mois-ci avec sa carrière potentiellement en jeu après avoir remporté son 14e Open de France.

La procédure semble avoir été un succès puisque Nadal s’est vu sérieusement embêté par le débutant argentin Francisco Cerundolo.

Mais, lors de sa première apparition aux Championnats depuis 2019, Nadal s’est qualifié en quatre sets, 6-4 6-3 3-6 6-4 en trois heures et 33 minutes.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Après trois ans sans jouer ici, je suis très heureux d’être de retour”, a-t-il déclaré.

“Ces trois dernières années, je n’ai pas mis un pied sur un terrain en gazon, donc cela prend toujours du temps lors de mon premier match. Chaque jour est un test et c’était un test important.

“Au début du tournoi et dans les circonstances où je suis arrivé ici, la victoire est la chose la plus importante.

“Tout le monde sait que j’ai dû faire certaines choses sur mon pied, mais le plus important, c’est que je suis à Wimbledon 2022 et que j’ai gagné mon premier match !”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’Espagnol est maintenant à plus de la moitié d’un Grand Chelem d’une année civile et deviendrait le premier homme à y parvenir depuis Rod Laver en 1969 s’il pouvait ajouter Wimbledon et l’US Open à ses Open d’Australie et de France.

Vice-champion de l’an dernier et l’un des favoris de Wimbledon, Matteo Berretinis’est retiré du tournoi après avoir été testé positif au coronavirus.

L’Italien a atteint sa première finale du Grand Chelem au All England Club l’été dernier, s’inclinant en quatre sets contre Novak Djokovic, et a été le meilleur joueur sur gazon cet été.

Matteo Berrettini a remporté les championnats du Queen’s Club avant Wimbledon

Après s’être remis d’une opération à la main qui l’avait exclu depuis mars, Berrettini a battu Andy Murray pour remporter un tournoi ATP à Stuttgart, puis a défendu avec succès son titre au Queen’s Club le week-end dernier.

Écrivant sur Instagram, Berrettini a déclaré: “J’ai le cœur brisé d’annoncer que je dois me retirer de @wimbledon en raison d’un résultat positif au test COVID-19.

“J’ai eu des symptômes de grippe et je me suis isolé ces derniers jours. Bien que les symptômes ne soient pas graves, j’ai décidé qu’il était important de passer un autre test ce matin pour protéger la santé et la sécurité de mes collègues concurrents et de toutes les autres personnes impliquées dans le tournoi.

“Je n’ai pas de mots pour décrire l’extrême déception que je ressens. Le rêve est terminé pour cette année, mais je reviendrai plus fort. Merci pour le soutien.”

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Berrettini, qui a été remplacé par l’heureux perdant Elias Ymer, était la huitième tête de série et devait affronter Cristian Garin lors du match d’ouverture sur Court One mardi.

Son retrait fait suite à celui de l’ancien finaliste Marin Cilic, qui a annoncé lundi avoir également été testé positif au Covid-19.

Les deux joueurs étaient dans la moitié du match nul de Nadal, avec Cilic tête de série pour être son adversaire au quatrième tour.

Contrairement à l’année dernière, les joueurs ne sont pas tenus de tester ou de se retirer s’ils sont positifs, Wimbledon suivant les directives du gouvernement.

Mais on s’attend à ce qu’ils soient respectueux de ceux qui les entourent, et il est possible que les règles soient resserrées s’il y a d’autres tests positifs.

Américain Reilly Opelka a tiré 21 as lors de sa victoire 7-6 (7-5) 6-4 6-4 sur Carlos Taberner pour passer au deuxième tour.

Grigor Dimitrov, 18e tête de série, s’est retiré de son match avec American Steve Johnson en raison d’un problème apparent à l’aine. Le Bulgare a remporté le premier set 6-4 mais menait 2-5 dans le second lorsqu’il n’a pas pu continuer.

Rejoignez-nous pour une couverture du All England Club avec notre blog en direct quotidien via skysports.com/tennis notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android