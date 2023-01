Wimbledon raccourcit le double masculin à trois sets comme les autres tournois du Grand Chelem

Wimbledon raccourcira les matchs de double masculin du meilleur des cinq sets au meilleur des trois des championnats de cette année, a annoncé mercredi le All England Club.

Le format traditionnel en cinq sets avait été critiqué dans le passé pour avoir découragé davantage de spécialistes du simple d’entrer dans le double.

Wimbledon était le seul tournoi du Grand Chelem à organiser des matchs de double en cinq sets, mais il s’alignera désormais sur l’Open d’Australie, l’Open de France et l’US Open.

“La décision a été prise à la suite d’une large consultation et le changement aligne Wimbledon sur les autres tournois du Grand Chelem qui organisent le double messieurs au meilleur des trois”, a déclaré l’AELTC dans un communiqué.

“Cette mise à jour fournira au bureau de l’arbitre une plus grande certitude lors de la programmation des matchs pendant l’événement et nous espérons qu’elle encouragera encore plus de joueurs à s’inscrire en double à Wimbledon.”

Tous les autres formats à Wimbledon resteront les mêmes.

