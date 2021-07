Wimbledon prêt pour le dernier Manic Monday avec Emma Raducanu l’attraction vedette | Actualités Tennis

Emma Raducanu affrontera la n°75 mondiale Ajla Tomljanovic pour une place en quarts de finale de Wimbledon

Wimbledon se prépare pour le dernier Manic Monday avec les espoirs de la Grande-Bretagne reposant sur la sensation adolescente Emma Raducanu.

Le Grand Chelem est le seul tournoi majeur à programmer les 16 matches de simple féminin et masculin de quatrième tour le même jour, mais le traditionnel dimanche de repos du milieu disparaîtra l’année prochaine, les 16 derniers étant répartis sur deux jours, en ligne avec les trois autres majors.

Il y aura une galaxie de grandes stars en action, y compris les adolescents Raducanu et Coco Gauff, Ashleigh Barty et Angelique Kerber dans les matchs féminins, ainsi que Novak Djokovic, Roger Federer, un total de huit des 10 meilleures têtes de série et 20 ans L’Américain Sebastian Korda dans les matchs masculins.

« Tout le monde veut plus de jours. Écoutez, plus de jours signifie plus de revenus, plus d’options, plus de ceci et cela. Je comprends », a déclaré Federer. Je ne pense pas qu’ils l’aient fait uniquement à cause des revenus. Je pense qu’ils pensent juste que ça va avec le temps aussi.

« Il est fort possible que le reste de la quinzaine finisse par être considéré comme son propre référendum sur le présent et l’avenir du tennis. »

La Britannique Raducanu, une wildcard de 18 ans, est classée 338e au monde et attend ses résultats au niveau A.

Elle retourne maintenant à Court One lundi pour affronter la 75e mondiale Ajla Tomljanovic pour une place en quarts de finale, et elle ne veut pas que son voyage se termine tout de suite.

« C’est incroyable », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement reconnaissant pour ce joker. Honnêtement, je voulais juste en tirer le meilleur parti, essayer de montrer que je l’ai mérité. Je suis vraiment reconnaissant pour le soutien du All England Club en tentant ma chance.

« Et la façon dont j’aborde mes matchs est à chaque fois que je me dis : ‘Pourquoi pas ?’. Comme aujourd’hui, je me disais ‘Quelqu’un doit être dans la deuxième semaine, pourquoi pas moi ?’.

« J’essaie juste de rester ici le plus longtemps possible. Comme je l’ai dit, je m’éclate tellement. Tout est si bien entretenu que c’est un tel plaisir d’être ici. »

Tomljanovic est l’aîné de 10 ans de Raducanu, mais cherche également à atteindre un quart de finale du Grand Chelem pour la première fois.

Après une première semaine à Wimbledon, 13 des 20 premières têtes de série sont sorties et Angelique Kerber est la seule ancienne championne restante dans le tableau féminin.

Alors qu’elle était là et l’a fait au All England Club, elle fait maintenant face à la nouvelle chérie de Center Court Coco Gauff, qui a égalé sa course de 2019 au quatrième tour.

C’est la première rencontre entre les deux et Kerber espère que l’expérience comptera pour quelque chose.

« Je pense que ce sera vraiment un match intéressant. Je veux dire, je n’ai jamais joué contre elle auparavant, c’est une nouvelle venue.

« Elle a déjà joué tellement de bons matchs. Elle a battu les meilleurs joueurs. Elle est vraiment dangereuse, surtout sur un terrain en gazon.

« Je vois aussi le feu en elle. Elle met vraiment tous les efforts qu’elle a dans chaque match. Je sais donc que ce sera un match difficile.

« Mais bien sûr, un point peut être que l’expérience est bonne, mais d’un autre côté, je pense que c’est plutôt un nouveau match, je sais que je dois jouer l’un de mes meilleurs matchs de tennis contre elle.

« C’est l’objectif, aller là-bas et essayer de se concentrer davantage sur moi. Je veux dire, elle a, je ne sais pas combien d’années de moins que moi, mais je pense quand même que ce sera un bon match. »

La numéro un mondiale Barty a égalé sa meilleure course de tous les temps lors du tournoi et affrontera désormais la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova, qui n’avait jamais gagné de match à Wimbledon avant cette année.

Iga Swiatek affronte Ons Jabuer dans un affrontement divertissant, tandis que la deuxième tête de série Aryna Sabalenka affronte Elena Rybakina et l’ancienne n ° 1 mondiale Karolina Pliskova joue Liudmila Samsonova.

Paula Badosa et Karolina Muchova s’affrontent avec Madison Keys et Viktorija Golubic complétant la formation.

La tête de série masculine Djokovic a profité d’une douce brise jusqu’aux huitièmes de finale alors qu’il poursuit un 20e titre du Grand Chelem, un record, et il sera un grand favori pour battre le Chilien Cristian Garin lors du premier match du court central.

Le deuxième lundi ne serait pas authentique sans Federer, huit fois champion, et le maestro suisse, à l’approche de son 40e anniversaire, est passé à la vitesse supérieure avant son match contre le 23e tête de série Lorenzo Sonego.

Matteo Berrettini, le champion du Queen’s Club, a semblé extrêmement confiant jusqu’à présent, alors qu’il se prépare à affronter le Biélorusse Ilya Ivashka.

Trois hommes russes ont également atteint les 16 derniers – une première dans l’histoire de Wimbledon – avec la deuxième tête de série Daniil Medvedev contre le Polonais Hubert Hurkacz, Andrey Rublev contre le Hongrois Marton Fucsovics et Karen Khachanov face à Seb Korda, qui fait de superbes débuts à Wimbledon.

L’Américain attribue une grande partie de ses progrès à sa famille sportive, qui comprend son père, le champion de l’Open d’Australie 1998 Petr Korda.

« Je ne m’attendais pas à tout cela, je suppose que vous pourriez dire, un succès si tôt », a déclaré Korda. « Mes parents ont toujours été si passionnés par les petits pas, les petits pas. Je dois les remercier, car le voyage que j’ai fait est très différent de tout le monde. Je pense que j’apprécie un peu plus les choses parce que j’ai été au niveau de tennis le plus bas, j’ai construit ma voie. »

