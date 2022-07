Wimbledon prêt à interdire à nouveau les Russes – médias

Le All England Club est impénitent après avoir empêché les joueurs russes et biélorusses d’apparaître cette année

Wimbledon répétera son interdiction des stars russes et biélorusses l’année prochaine si la situation avec l’opération militaire de Moscou en Ukraine n’a pas changé, selon le Daily Mail.

Le All England Club a refusé d’inviter des joueurs comme le numéro un mondial masculin Daniil Medvedev au tournoi de cette année malgré les tournées masculines ATP et féminines WTA permettant aux joueurs russes et biélorusses de concourir en tant que neutres.

Les organisateurs de Wimbledon ont défendu leur interdiction en affirmant qu’elle était alignée sur la politique du gouvernement britannique, suggérant également que permettre à des personnalités comme Medvedev ou la star féminine biélorusse Aryna Sabalenka de concourir donnerait un coup de propagande aux dirigeants de leurs pays.

Malgré une réaction de la part de stars telles que Novak Djokovic ainsi que la WTA et l’ATP privant Wimbledon de points de classement en guise de punition, les organisateurs sont impénitents et prendront la même mesure l’année prochaine si l’Ukraine reste. “occupé,” selon le Daily Mail.

Le journal affirme que le All England Club est en “pas d’humeur à reculer” et estime que l’ATP et la WTA ont fermement tort.

Le Mail affirme également que les chefs de tennis britanniques ont été “conforté” par les récents commentaires du membre honoraire du Comité international olympique (CIO), Craig Reedie, qui a déclaré cette semaine que les athlètes russes seraient probablement empêchés de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Toute décision de Wimbledon sur le tournoi de 2023 ne serait prise qu’en mars, a ajouté le journal.

En plus d’être dépouillés de points de classement, Wimbledon et une autre organisation de tennis britannique, la Lawn Tennis Association (LTA), ont été condamnés à une amende totale de 1 million de dollars par la WTA pour avoir refusé d’autoriser les joueurs russes et biélorusses à concourir en Grande-Bretagne cet été.

Les patrons de SW19 continuent d’insister sur le fait que leur position n’est pas discriminatoire, même si l’Open de France a permis aux joueurs de Russie et de Biélorussie de figurer sous statut neutre plus tôt cette année – une position qui sera reflétée par le prochain Grand Chelem à l’US Open en août et Septembre.

L’édition de Wimbledon de cette année s’est terminée le week-end dernier, beaucoup soulignant l’ironie qu’une star d’origine russe ait fini par remporter le titre féminin en simple.

Elena Rybakina a représenté la Russie jusqu’en 2018 avant de passer au Kazakhstan en raison de la promesse d’un financement supplémentaire.

Le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev, a décrit Rybakina comme un produit du système en Russie, proclamant “nous gagnons Wimbledon” après que le joueur de 23 ans a battu le Tunisien Ons Jabeur samedi.

Rybakina a répondu avec diplomatie aux questions sur ses antécédents, affirmant qu’elle doit une grande partie de son succès au Kazakhstan après avoir changé de nationalité.